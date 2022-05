Giornata Internazionale della Famiglia: hu Altomincio village e Inferno Park festeggiano all’insegna dello sport

Una giornata istituita dall’ONU nel 1994, che mai come in questi anni è importante celebrare anche attraverso uno degli strumenti di aggregazione e di promozione del benessere più potenti, lo sport. È stato presentato presso lo hu Altomincio village l’open day per la Giornata Internazionale della Famiglia, che domenica 15 maggio sarà festeggiata nella struttura ricettiva con divertenti iniziative, tra cui Inferno Park.

Corsa ad ostacoli

Sabato 14 maggio, infatti, hu Altomincio village ospiterà la prima edizione nel Parco del Mincio della corsa a ostacoli più diabolica d’Italia organizzata dalla SSD Andromeda con la distanza individuale di 8 km e 25 ostacoli, valida come tappa del Campionato Italiano della Federazione Italiana OCR e qualificante ai Campionati Europei 2023. Si contenderanno il podio, tra pesi da trasportare in corsa, funi da risalire, muri da scavalcare e corde, pioli o anelli tra cui oscillare in sospensione, anche alcuni top atleti europei, come i danesi Ulrikke Evensen e Leon Kofoed.

Domenica, invece, nella nuova location tra le colline Moreniche e il fiume Mincio, a due passi dal Lago di Garda, la manifestazione metterà alla prova lungo il medesimo tracciato squadre da tre atleti in modalità collaborativa sugli ostacoli naturali e artificiali dai nomi di ispirazione dantesca, come Cerbero, Lucifero e Malebolge, con l’introduzione di una batteria riservata ai team familiari. Nella due giorni saranno impegnati oltre 600 obstacle runner provenienti da tutta la penisola. Su infernorun.it ancora aperte le iscrizioni alle competizioni, aperte sia agli agonisti (Pro) sia ad appassionati e amatori (Open).

«Si consolida la partnership con hu – commenta Mauro Leoni, organizzatore di Inferno Park – Dopo il Norcenni Girasole village, Inferno approda nell’Alto Mincio con la nuova edizione Park. Una location meravigliosa, che ci ha colpito per la sua identità outdoor. Da sempre abbiamo lavorato per incentivare intere famiglie a condividere la passione per l’obstacle racing, per cui la gara a team di domenica sarà occasione ideale per scendere in campo e superare in famiglia ogni ostacolo, come nella vita».

Le altre attività di domenica 15 maggio

Domenica 15 maggio lo hu Altomincio village aprirà per la prima volta le sue porte a chiunque voglia trascorrere una giornata di relax e divertimento usufruendo del parco piscine, dell’area giochi, del minigolf, della sala giochi e dei tavoli da ping-pong. Saranno prenotabili anche i servizi di noleggio bici, gli ingressi al parco avventura e al minigolf, oltre a poter mangiare direttamente in struttura nei vari punti ristoro e bar. Sarà, inoltre, possibile rivolgersi all’Infopoint per ricevere tutte le informazioni utili, come il ricco programma di animazione a disposizione dei visitatori, comprendente tornei sportivi, lezioni di fitness e mini club, anche in merito alle proposte turistiche nei dintorni del villaggio.

«Siamo molto soddisfatti di accogliere qui allo hu Altomincio village la prima edizione dell’Inferno Park – dichiara il direttore di hu Altomincio village Alessio Simioni - Ormai possiamo considerarci un vero e proprio partner di Inferno visto che, come Gruppo Human Company, abbiamo già ospitato con successo e centinaia di partecipanti 4 edizioni dell’Inferno Mud presso il nostro hu Norcenni Girasole village di Figline Valdarno in provincia di Firenze. Per noi è veramente importante che le nostre strutture siano aperte al territorio in cui insistono. Per questo, pensiamo che farci promotori di eventi del genere vada esattamente nella direzione indicata. Tra gli obiettivi che perseguiamo, inoltre, non troviamo esclusivamente l’accoglienza dei turisti ma anche la possibilità per le comunità locali di fare esperienza dei servizi presenti nella nostra struttura. Proprio in quest’ottica, siamo estremamente felici di ospitare qui i rappresentanti delle amministrazioni locali che hanno dato il loro patrocinio a questo importante evento. Domenica 15 maggio sarà la giornata internazionale della famiglia, che è da sempre la vera protagonista della nostra struttura che per l’occasione sarà aperta anche a tutti i cittadini che vorranno visitarla. Anche per questo accogliamo con piacere che questa prima edizione dell’Inferno Park, oltre a incarnare tutti i valori positivi dello sport, sia stata pensata con un focus importante per i nostri ospiti più piccoli che cerchiamo di coccolare e far divertire in ogni momento che trascorrono all’interno del nostro villaggio».

Informazioni e contatti

Web: https://altomincio.huopenair.com/it/.

- https://www.infernorun.it/it/