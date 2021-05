How to build a successful Cv: migliora le tue competenze linguistiche

Allena e migliora le tue competenze linguistiche grazie ai nostri webinar online! Non perdere l'occasione di partecipare al primo incontro GRATUITO in cui ti spiegheremo come creare un curriculum vitae di successo in lingua inglese.

lunedì 17 maggio ore 18.30-19.30. È possibile iscriversi fino alle ore 12.00 del giorno stesso a questo link: https://forms.gle/BcW92bF2vYK34f9C7.

HOW TO BUILD A SUCCESSFUL CV - What’s the best design for your CV? How do we make sure we get THAT phone call? How long does it take to write and design a great CV? We’re going to share ideas, tips and techniques to learn how to market yourself in the best way. This will make you stand out from other candidates. If you are thinking about making a fresh start and getting yourself ready for applying for new roles, this is a good opportunity to get your CV up to date, even if you are not considering looking for a new job. (livello minimo richiesto B1).

Seguiranno delle serate sul tema "VIAGGIANDO CON INLINGUA" in cui ti forniremo le conoscenze linguistiche base per viaggiare all'estero in qualunque Paese si parli inglese, tedesco, spagnolo o francese. Gli incontri sono aperti anche a principianti assoluti, non è richiesto un livello minimo per partecipare.

Costo singolo incontro: 10 euro. Minimo 3 partecipanti.

Auf der Reise mit inlingua - 19 maggio ore 18-19 - lingua tedesca

Viajando con inlingua - 26 maggio ore 18-19 - lingua spagnola

En voyage avec inlingua - 9 giugno ore 18-19 - lingua francese

Travel with inlingua - 16 giugno ore 18-19 - lingua inglese

È possibile iscriversi fino alle ore 12 del giorno stesso a questo link: https://forms.gle/BcW92bF2vYK34f9C7. La partecipazione sarà confermata previo pagamento della quota di iscrizione. Il giorno dell'evento invieremo il link Zoom via email e whatsapp per accedere all'incontro.

Per qualsiasi necessità è possibile contattare la segreteria dal lunedì al venerdì ore 9-18.

Tel. 045 596560 – 045 8011999, email: segreteria@inlinguaverona.it.