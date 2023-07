Hotel Maranza, la Compagnia dell'Arca in scena nel chiostro di Santa Maria in Organo

10 euro intero, 7 ridotto per chi ha più di 65 anni o meno di 26 anni o per gli accompagnatori di persone con disabilità. Ingresso omaggio per chi ha disabilità

Tutte le sere, dal 28 luglio al 4 agosto, al Chiostro di Santa Maria in Organo, a Verona, per la rassegna Teatro nei Cortili, va in scena Hotel Maranza della Compagnia dell'Arca.

Prezzi dei biglietti: 10 euro intero, 7 ridotto per chi ha più di 65 anni o meno di 26 anni o per gli accompagnatori di persone con disabilità. Ingresso omaggio per chi ha disabilità.

Per prenotare i biglietti: messaggio Whatsapp a 3404616714 o 3456506180. Oppure una e-mail a compagniadellarcavr@gmail.com.

Gli autori sono: Valerio Bufacchi, Stefano Serri, Alessia Bottone, Alberto Manfrè e Isabella Dilavello. Lo spettacolo è con: Valerio Bufacchi, Thomas Pappacena, Sofia Zanca, Vittoria Rusalen, Matteo Bertassello, Daniele De Fanti, VIncenzo Marzano, Umberto Ceriani, Renata Giusti, Marco Poggiani, Giulia Guandalini. Tecnici luci: Serena Berardo e Marco Facoetti. Tecnico audio: Claudia Branzan.

La trama di Hotel Maranza: Quattro camere di hotel, quattro storie di vita, fatta di relazioni, coincidenze, aspettative e irragionevoli complicazioni. In un mondo a volte ingarbugliato, la pressione di questi 'tempi moderni" che ci vogliono sempre al "top", sempre disponibili, aggiornati, brillanti e alternativi, è davvero difficile da gestire. Per assurdo però sono proprio le difficoltà a farci sentire vivi e comunque bisognosi gli uni degl'altri. Ciò che lega gli ospiti di questo hotel non è solo un luogo fisico, ma la ricerca della felicità.

Un'insolita commedia, ricca di situazioni assurde e di personaggi eccentrici, che condizioneranno la scelta di uno dei clienti dell'Hotel Maranza.