"Histoire du soldat", teatro in musica per tutti nell'ultimo Family Concert 2022 di Fondazione Arena

Uno spettacolo senza tempo, sempre umano, sempre vero, per ragazzi e famiglie: la celebre "Histoire du soldat" di Ramuz, opera da camera creata con Stravinsky alla fine della Grande Guerra, va in scena a Verona con gli attori Solimano Pontarollo e Ivan Ristallo. Il maestro Paolo Spadaro dirige sette professori solisti dell’Orchestra di Fondazione Arena.

L’offerta artistica di Fondazione Arena si è arricchita nel 2022 della nuova rassegna Family Concerts, piccoli capolavori di musica e teatro musicale adatti al pubblico di tutte le età, godibili anche (e soprattutto) da chi si avvicina per la prima volta a questo repertorio. La breve durata è leggera e accattivante. Il primo appuntamento, con la Gattomachia di Sciortino diretta dall’autore insieme alle favole di Ravel, ha visto la sala gremita di un pubblico curioso e divertito.

Anche il secondo appuntamento dell’autunno 2022 si svolgerà alle 15.30 in Sala Filarmonica (ex cinema, ingresso da via Roma 3) ed è aperto a tutti con prezzi popolari: tariffa intera a 10 euro e biglietto ridotto a 5 euro per gli under14. Sabato 3 dicembre è dedicato ad una piccola gemma del teatro in musica: "Histoire du soldat" (La Storia del soldato) è un racconto senza tempo che il celebre Igor Stravinsky, russo e cosmopolita, creò con l’amico e scrittore svizzero Charles-Ferdinand Ramuz nel 1918: una prima pietra per ricostruire il mondo sconvolto dalla Grande Guerra. Lo spettacolo, una “storia da leggere, recitare e danzare”, è tratto da una fiaba russa di Afanas’ev felicemente contaminata dal mito occidentale di Faust, per dare origine a una piccola opera da camera interpretata dall’attore Solimano Pontarollo e dal ballerino Ivan Ristallo. Regista al debutto veronese è Domenico Andriani con le scene di Angelo Finamore e i movimenti mimici di Gaetano Bouy Petrosino. Il M° Paolo Spadaro Munitto, dopo il successo dalla seguitissima finale della Verona International Piano Competition, dirige sette professori, prime parti dell’Orchestra areniana, per dare vita alla partitura originale di Stravinsky: Peter Szanto (violino), Riccardo Mazzoni (contrabbasso), Giampiero Sobrino (clarinetto), Paolo Guelfi (fagotto), Massimo Longhi (tromba), Giancarlo Roberti (trombone) e Alessandro Carobbi (percussioni).

L'"Histoire du soldat" è in vendita, come le ultime date della Stagione Artistica 2022 e tutti i nuovi appuntamenti della ricca Stagione 2023, presso la Biglietteria di Fondazione Arena e sul sito www.arena.it. È inoltre possibile acquistare i propri biglietti il pomeriggio stesso presso la Biglietteria di via Mutilati, a partire da due ore prima dello spettacolo.