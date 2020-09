Al Teatro Romano lo spettacolo di danza "Himalaya Drumming - R.osa"

Giovedì 10 settembre alle ore 21 presso il Teatro Romano di Verona va in scena per l'Estate Teatrale Veronese 2020 lo spettacolo di danza "Himalaya Drumming - R.osa" con Chiara Frigo, Silvia Gribaudi. Vengono presentati insieme in un’unica serata due lavori che sintetizzano al meglio il percorso dell’Associazione Zebra, struttura orizzontale che riunisce attorno alle coreografe Chiara Frigo e Silvia Gribaudi alcuni artisti della danza contemporanea.

Sarà l’occasione per mettere in dialogo “Himalaya Drumming” e “R.osa”, due diverse visioni poetiche che alternano il rigore delle simmetrie coreografiche e la leggerezza di una danza che trova nell’ironia un’insolita profondità.

Coreografia Chiara Frigo, Silvia Gribaudi

Canzatori Chiara Frigo, Claudia Marsicano

Informazioni e contatti

Biglietti disponibili da Verona Boxoffice in via Pallone 16 e sul circuito www.geticket.it.

Web: https://www.estateteatraleveronese.it

Evento Facebook