Al Canoa Club Verona debutta l'Hillbilly Soul Quartet

Quattro donne per un repertorio originale italiano cantato da artiste come Mina, Patty Pravo, Caterina Caselli, Rita Pavone, Dalida, Mia Martini, Cher, all’insegna della beneficenza a favore dell’AGBD, Associazione genitori bambini down. E poi, una serie di grandi successi tradotti in italiano, come si usava negli anni Sessanta.

Le protagoniste sono il trio vocale delle Hillbilly Soul con la brava e bella batterista, Barbara Dal Fra’, che sa coniugare l’energia quasi maschile delle percussioni alla spiccata femminilitá. Debutta cosí l’Hillbilly Soul Quartet sabato 8 giugno alle 21 nell’oasi fluviale del Canoa Club Verona, in Corte Dogana 6 ai Filippini. L’ingresso costa 10 euro, il cui ricavato netto andrá all’associazione benefica citata. Il titolo della serata é «Note italiane nel mondo». Marieclaire Dubost, Simonetta Basile, Stefania Targa e Barbara Dal Fra’, grazie all’organizzazione dell’associazione culturale Musica Viva della presidente Daniela «Dada» Benedini, riarrangerá capolavori internazionali come «Fait la rire» (Riderá), «Bang bang», «Delilah» e tanti altri.

I volontari che contribuiscono all’evento: Mara Bello, Lidia Stefanelli, Assunta Toma, Sergio Dalla Barba, Elisabetta Fedeli, Luca Righetti, Cristina Travaglio, Almiro Comucci e Juri Pin in varie vesti, tecnica, operativa, artistica.

Prenotazioni al 3404702936.