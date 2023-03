Hillbilly Soul in concerto alla Vecchia Rama

«Quando uno show funziona, é il pubblico stesso a richiedertelo per replicare le sensazioni positive ed i momenti di allegria vissuti», sottolinea Daniela «Dada» Benedini, presidente dell’associazione benefica Musica Viva, organizzatrice dell’evento di sabato sera (18/03) dalle 21.15 con le splendide Hillbilly Soul alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar. Dopo il sold out di febbraio con le tre cantanti in grado di scatenare la platea in canti e balli, tornano in Valpolicella le belle e brave Marie Claire Dubost, Simonetta Basile e Stefania Targa.

Le loro voci armonizzano cori perfetti nel soul, country e ultimamente anche nel repertorio italiano d’epoca. Per loro partono due nuovi tour internazionali ed un nuovissimo cd é in cantiere, dopo i tre lavori discografici prodotti fino ad oggi: «The Country from C to Y» e «Wonder Soul» del 2007, oltre a «Pickin’ Wildflowers» del 2008. Le coriste di artisti come Bobby Solo, James Burton, storico chitarrista di Elvis Presley, Albert Lee, Luca Olivieri, Massimo Bubola, Jerry Calà, Dino, Rudy Rotta, John Jorgenson, ed altri, partiranno in aprile con il tour mondiale di C.J. Marvin, l’alter ego di Elton John, che toccherà anche l’Australia. Poi saranno in giro per l’Europa con l’Orchestra Sinfonica della Magna Grecia.

Per prenotare, tel. 333 2051319.