Le Hillbilly live alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar

«Altro che befane» è il titolo dello show dell’Epifania delle Hillbilly Soul, venerdí sera alle 21 alla pizzeria ristorante Vecchia Rama a San Peretto di Negrar. Sono ben distanti dall’immagine iconografica della befana, le tre vocalist veronesi e parigina, essendo ben note per la loro bellezza, il fascino, la simpatia e le coinvolgenti coreografie. Come coriste hanno prestato le loro voci a Bobby Solo, James Burton (storico chitarrista di Elvis Presley), Albert Lee, Bready Seals, Luca Olivieri, Massimo Bubola, Jerry Calà, Dino, Morblus Band, Rudy Rotta, John Jorgenson, C.J. Marvin (alter ego di Elton John), si mettono al servizio della serata dedicata alle donne organizzata da Musica Viva, con la sua presidente Daniela «Dada» Benedini.

Le Hillbilly Soul sono Marie Claire Dubost, Simonetta Basile e Stefania Targa, insieme dalla fine del 1996. Inizialmente avevano una band di otto elementi con Irene Pertile al posto di Stefania. Le Hillbilly si sono esibite a livello nazionale in festival, piazze, locali, motoraduni e in ambito internazionale in Svizzera, Germania, Francia, Croazia, Austria, Norvegia e Olanda.

Il repertorio è veramente vario, spaziando tra pop, country, musica italiana e soul del magico periodo Motown & disco ‘70 e ‘80. Lo spettacolo di alto livello risulta fruibile da qualsiasi tipo di pubblico. La popolarità é arrivata grazie all’originalità dello spettacolo, alla ballabilità della musica, alla bravura delle interpreti ed alla scenografia di grande effetto, che mette in risalto l’aspetto estetico delle singer, che non è ininfluente. Tre i lavori discografici prodotti fino ad oggi: «The Country from C to Y» e «Wonder Soul» del 2007, oltre a «Pickin’ Wildflowers» del 2008.