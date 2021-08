Herbst Musicaux Festival nello splendido Giardino Giusti a Verona: uomo, musica e natura

Herbst Musicaux Festival torna a Verona, con un'edizione ospitata interamente presso il Giardino Giusti, connubio ideale per esprimere il profondo legame tra Uomo, Musica, Natura, anima del festival 2021. Il programma di quest'anno è stato ideato appositamente per il contesto storico e artistico del Giardino, a partire da "SAISONS.

Le Quattro Stagioni al Giardino" che il 28 agosto ospita l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento con musiche di W.A.Mozart e le conosciute e amate “Quattro Stagioni” di Vivaldi. Segue il 4 settembre "GELIEBTE CLARA. Omaggio a Clara Wieck Schumann", recital solistico del pianista Olaf John Laneri, che ha calcato i più famosi palcoscenici di tutto il mondo. Un excursus storico da Scarlatti, a Beethoven, Schumann e Chopin, e che dà risalto alla figura di Clara Wieck. La valorizzazione delle figure artistiche femminili è infatti tra gli obiettivi principali del festival. "EVOCACIONES.

Tinte espressive, spirito spagnolo" vedrà invece protagonisti l’11 settembre la violoncellista Martina Biondi e il chitarrista Pietro Locatto, in un programma che farà immergere lo spettatore nelle atmosfere della penisola iberica. Il giovane duo conta di una solidissima formazione e molti riconoscimenti in ambito internazionale e ha ideato un programma peculiare basato su pezzi originali e trascrizioni. A conclusione del festival, un recital solistico: Margherita Santi, pianista e Direttrice Artistica del festival, sarà protagonista di "FANTASIES. Fantasia, Creatrice di Bellezza" il giorno 18 settembre. Fantasies è un programma interamente dedicato alla fantasia, come forza creatrice e come forma compositiva, tra le più libere in ambito musicale.

Herbst Musicaux unisce in sè l’amore per la musica, il riconoscersi nella natura e la volontà di valorizzare le compositrici. E, come sosteneva Goethe, propone un’arte che è “rivelazione delle leggi segrete della natura. Senza l’attività artistica esse non potrebbero mai giungere alla nostra coscienza". Herbst Musicaux Herbst, l’autunno, Musicaux, la musica. Il nome Herbst Musicaux unisce in sé gli elementi della Musica e della Natura, quale feconda fonte di ispirazione per l’espressione creativa di compositori, artisti e musicisti. Accostando la lingua tedesca e quella francese, si celebra la stagione autunnale che ospita il festival e la forma compositiva dei “Moment Musicaux”, un omaggio alla bellezza e profondità della composizione omonima di Sergei Rachmaninoff. I concerti di Herbst Musicaux sono momenti di incontro tra la musica, la natura e le persone. I luoghi che ospitano i concerti sono fortemente caratterizzati dall’elemento della Natura, offrendo al pubblico cornici uniche ed inaspettate per scoprire o incontrare di nuovo la Musica. Occasioni per conoscere compositori, strumenti, musicisti, luoghi meravigliosi. Dal 2018 ad oggi Herbst Musicaux Festival ha ospitato più di 30 musicisti internazionali per un pubblico di oltre 1.500 spettatori.

Margherita Santi Margherita Santi è una pianista italiana, fondatrice e direttrice artistica dal 2018 di Herbst Musicaux Fesival. Ha tenuto concerti solistici e in formazione cameristica in Italia, Svizzera, Russia, Germania, Bulgaria e Austria per numerosi festival prestigiosi. Ha recentemente collaborato con l’Ort – Orchestra Sinfonica della Toscana, con il Primo Concerto di Chopin trasmesso in streaming per il Concerto di Natale 2020. Nel 2020 si è esibita nella platea del Teatro La Fenice di Venezia, con due quartetti per pianoforte di Schumann e di Brahms. È stata presentata nel 2018 come “Giovane eccellenza italiana nell’ambito musicale” dal canale televisivo Rai Parlamento.

Herbst Musicaux Festival 2021 - Il programma completo

Sabato 28 agosto 2021: “SAISONS. Le Quattro Stagioni al Giardino”. Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, Marco Mandolini, violino concertatore; musiche di W.A.Mozart, A.Vivaldi.

Sabato 4 settembre 2021: “GELIEBTE CLARA. Omaggio a Clara Wieck Schumann” Olaf John Laneri, pianoforte; musiche di D.Scarlatti, L.v.Beethoven, R.Schumann, C.Wieck, F.Chopin.

Sabato 11 settembre 2021: “EVOCACIONES. Tinte espressive dallo spirito spagnolo”. Martina Biondi, violoncello; Pietro Locatto, violino; musiche di E.Granados, M.de Falla, I.Albeniz, G.Cassadò.

Sabato 18 settembre 2021: “FANTASIES. Fantasia, Creatrice di Bellezza”. Margherita Santi, pianoforte; musiche di W. A. Mozart, L. v. Beethoven, F. Chopin, R. Schumann.

I concerti si tengono nella corte d'onore del Giardino Giusti alle ore 18. Sono previsti posti a sedere. I biglietti possono essere acquistati online sul sito del Giardino Giusti e il giorno del concerto presso la biglietteria del Giardino Giusti.

Informazioni e contatti

Informazioni: herbstmusicaux@gmail.com | herbstmusicauxfestival.com

Via Giardino Giusti, 2, 37129 Verona (VR)

+39 045 803 4029 | info@giardinogiusti.com

Web: giardinogiusti.com

