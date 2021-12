Star della musica internazionale e cucina made in USA, apre in piazza Bra l'Hard Rock Cafe Verona

Hard Rock Cafe® arriva a Verona con il suo mix inconfondibile di musica, intrattenimento, classici della cucina americana e iconico merchandise. Il 23 dicembre si è svolta la presentazione ufficiale del nuovo locale con Mirko Zanini (Franchisee Partner Hard Rock Cafe® Verona) e Tanya Hugo (Director of Operations Franchising Hard Rock Cafe® International EMEA). Ospite speciale il sindaco di Verona Federico Sboarina.

Hard Rock® porta a Verona i sapori della cucina americana tradizionale, con i suoi leggendari hamburger e gli inconfondibili piatti smokehouse, da accompagnare con un'ampia scelta di insalate e appetizers. Tutti i piatti sono preparati al momento con materie prime fresche, selezionate con cura da una rete di fornitori e agricoltori locali. Nel menu spicca il Verona Beat Local Legendary Burger, creato per rendere omaggio al territorio scaligero: manzo di prima scelta, una deliziosa jam di bacon e cipolle caramellate all'Amarone, radicchio rosso sautè, Monte Veronese mezzano, una delicata salsa ai funghi e Amarone. Un trionfo di sapori tipici ed eccellenze della gastronomia locale. Sono stati proprio i veronesi a scegliere il nome del nuovo hamburger, partecipando a un contest social sul profilo Facebook di Hard Rock Cafe® Verona. Tra le tante idee arrivate ha vinto l'atmosfera anni ‘80, mondana e colorata del tormentone “Verona Beat”. Nella proposta culinaria spazio anche per un menu gluten free e una selezione di piatti vegetariani.

Hard Rock Cafe® Verona si estende su due piani per un totale di 300 metri quadri, a cui si aggiunge un plateatico di 275 metri quadri all'aperto, con una splendida visuale sull'Arena. I posti a sedere sono 96 all’interno, 280 all’esterno. Su ciascuno dei due piani c’è una zona bar, in cui poter gustare il tipico Spritz o uno degli Hard Rock Signature Cocktails preparati dai bartender. All'interno, oltre alle tre sale anche una vip room che può essere riservata per feste, cene ed eventi privati e un’area dedicata alla live music, per ospitare eventi e band dal vivo.

I colori predominanti sono quelli della città scaligera: il blu e il giallo, che nel loro alternarsi si fondono con l'atmosfera vibrante tipica di Hard Rock con uno stile eclettico e contemporaneo. Hard Rock Cafe® ha scelto per Verona una collezione di memorabilia molto speciale, composta da oggetti iconici appartenuti a cantanti, artisti e musicisti che si sono esibiti in Arena o che hanno avuto nella loro carriera un legame speciale con la città. Imperdibile il completo bianco realizzato da Gianni Versace per Prince e la giacca di George Micheal, sempre firmata Versace. E come non citare la collana di Elvis Presley, le Converse All Stars dei Rolling Stones e gli stivali di Elton John?

L'elenco delle star presenti con un oggetto all’Hard Rock Cafe® Verona è davvero impressionante: Nicki Minaj, will.i.am, Adam Clayton (U2), Jim Morrison (The Doors), Andy Summers (The Police), Pearl Jam, Radiohead, Lenny Kravitz, Bon Jovi, David Bowie, Mark Knopfler (Dire Straits), Andy Taylor (Duran Duran), Rusty Anderson, Eddie Van Halen, Britney Spears, Bob Dylan, Phil Collins e Noel Redding. In questa lista di stelle spiccano anche tre big della musica italiana: Eros Ramazzotti, che ha donato ad Hard Rock Cafe® una giacca, i Negramaro, di cui è esposta una t-shirt firmata da tutta la band, e Zucchero, con la sua chitarra Gibson Les Paul.

A completare la magia di Hard Rock Cafe® Verona è il Rockshop, dove clienti e visitatori possono acquistare tutti i prodotti più iconici del celebre merchandise. Fra questi spiccano le pins, oggetto cult per i fan di tutto il mondo, e le t-shirt, amate e ricercate dai collezionisti. Oltre alle versioni classiche sarà in vendita anche la maglietta prodotta in esclusiva per Verona: una limited edition con sfondo grigio e scritta in giallo e blu.

«Verona diventa la quarta città italiana dopo Roma, Firenze e Venezia a ospitare un Hard Rock Cafe. L'apertura del nuovo ristorante ha permesso di assumere più di 75 persone provenienti da tutta la provincia di Verona, generando così un impatto positivo per la zona. Hard Rock Cafe Verona si impegna a sorprendere i vostri palati con i piatti iconici di Hard Rock, per un’esperienza straordinaria», ha detto Anibal Fernandez, Vice Presidente Franchise Operations, Hard Rock International.

Informazioni e contatti

Gli ospiti vengono accolti nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza e viene applicato rigorosamente il protocollo interno “Safe + Sound”.

Per maggiori informazioni sul brand Hard Rock Cafe®: www.hardrockcafe.com.

Web: https://www.facebook.com/HardRockCafeVerona.