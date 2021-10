Nello splendido Parco Giardino Sigurtà si festeggia Halloween con tantissime attività da scoprire

A pochi giorni dalla fine della stagione 2021 (che terminerà il prossimo 7 novembre), domenica 31 ottobre 2021 dalle 10 alle 17.30 da non perdere al Parco Giardino Sigurtà l'evento dedicato ad Halloween! Per tutta la giornata, il tesoro verde alle porte di Verona assumerà un'atmosfera da brivido che divertirà specialmente i più piccoli, in sicurezza, grazie ai 600.000 metri quadrati di estensione.

Durante la giornata si potrà scegliere tra tante divertenti attività circondati dal foliage d’autunno e dalle ultime fioriture: il Trucco Mostruoso con abili artisti che hanno partecipato ad importanti eventi livello nazionale ed internazionale e si sono distinti per la loro bravura al Campionato Italiano dei Corpi Dipinti e che trasformeranno i più piccoli in scheletri, mostri e ragni decorando il volto, le braccia o le mani; le attività per colorare la zucca o fare decorazioni a tema, oppure il laboratorio per costruire e indossare il proprio cappello da streghetta o stregone e colorare il cestino mostruoso e acchiappasole da portare poi a casa come ricordo; l'area zucche e spaventapasseri in cui i bambini potranno giocare con lo spaventapasseri e indovinare il peso di una maxi zucca; il Castello Stregato dove ci si potrà divertire con il Sarcofago Misterioso, in cui i più piccoli dovranno indovinare l’oggetto all’interno del sarcofago, con la Pesca della Zucchette, il Maxi Puzzle di Halloween, il Centra il Calderone della Strega in cui i bambini dovranno invece lanciare alcune palline nel pentolone stregato, il gioco dell'Accoppia i Mostri con le carte, il Colpisci la Zucchetta, la Pignatta di Halloween che coinvolge i giovani visitatori bendati con una maxi bacchetta per colpire una pignatta sopra una struttura che ricorda un patibolo, il Gioco dell'Impiccato durante il quale l’operatore sceglie una parola e il bambino partecipante deve indovinarla prima che la figura dell’impiccato sia completata e il Dov'è Dracula?, una sorta di gioco delle tre carte da bbbrivido.

Non mancheranno premi, soprese, attività come Apprendisti Stregoni per apprendere i segreti e le pozioni da un vecchio stregone in una bellissima scenografia di una casa horror e Duello con lo Spettro per sfidare lo spettro di Halloween, oltre ad uno show di magia con Zio Potter, vagamente somigliante al famoso Harry Potter (orario spettacoli: 10.30; 13.30; 15.30), e performance con paurose Bolle Giganti di sapone, esibizioni di Hula Hoop con 20 cerchi e luci speciali (orario spettacoli: 11.30; 14.30; spettacolo luci ore 16.30).

Chi entrerà al Parco completamente vestito a tema Halloween avrà diritto all'ingresso gratuito per domenica 31 ottobre 2021.

Per partecipare all'evento non è necessaria la prenotazione e Il Parco Giardino Sigurtà secondo il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 non è tenuto a richiedere il green pass o certificazione verde ai visitatori in quanto non rientra nelle categorie che devono invece farne richiesta.

