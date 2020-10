"Animali da incubo" al Children’s Museum Verona per la festa di Halloween

Attività "mostruose" per Halloween aspettano grandi e piccini al Children’s Museum Verona con due laboratori per bambini 3-12 anni e un’apertura straordinaria dalle 20.30 alle 22.15 in occasione della festa più paurosa dell’anno.

Laboratorio di Halloween “Animali da incubo” | 31 ottobre e 1 novembre h. 12, h. 19.

Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre la festa più paurosa dell'anno prende vita al museo con due attività per bambini 3-5 anni e 6-12 anni tra animali da incubo, mostri, strane creature analizzate al microscopio e sostanze viscide! Per un weekend da incubo, aspettiamo i più piccoli mascherati! Inoltre, sabato 31 ottobre il museo sarà aperto per un turno serale dalle 20.30 alle 22.15.

Informazioni e contatti

Dettagli delle attività per fasce d’età: https://www.cmverona.it/events/halloween-2020/. Costi: 7 euro bambini 3+; gratuito per gli adulti.