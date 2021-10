Halloween al Children's Museum Verona: pronti per un weekend da brivido?

Zucche infestate, pipistrelli, ragnatele e mostri paurosi: arriva Halloween e il Children’s Museum Verona si veste a tema per festeggiare la ricorrenza più spaventosa dell’anno! A partire da venerdì 29 ottobre aspettiamo tutti i bambini in maschera per Halloween: anche i nostri explainer vi accoglieranno tra le sale del museo vestiti a tema!

A tutti i piccoli visitatori verrà consegnata una card per partecipare ad una caccia al tesoro digitale: i bambini che riusciranno a trovare tutti gli indizi riceveranno un dolce omaggio in biglietteria al termine della visita! In più non perdere l’appuntamento di domenica 31 ottobre: per l’occasione il museo aprirà le proprie porte con un turno in più anche alla sera, dalle 19.45 alle 21.30! E se hai ancora voglia di tornare, approfitta dell’apertura speciale di lunedì 1 dicembre (Ognissanti)!

Informazioni e contatti

Web: https://www.cmverona.it/events/halloween-2021/.

