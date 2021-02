"Closer", Giovanni Guidi e Daniele Di Bonaventura in concerto dal Teatro Ristori

Il Teatro Ristori continua ad emozionare con nuove proposte per restare al fianco dei propri spettatori, ma in digitale! Prosegue nel mese di febbraio, con quattro nuovi appuntamenti, la rassegna online Teatro Ristori Digital: Educational, Jazz e Concertistica accompagneranno gli spettatori dei canali social del Teatro Ristori.

Domenica 14 febbraio, alle ore 17, è in calendario lo spettacolo "Closer" che porterà in scena la sinergia umbro-marchigiana del duo Giovanni Guidi, pianista prediletto di Enrico Rava, finissimo improvvisatore e raffinato compositore e Daniele Di Bonaventura, bandoneonista di grande sensibilità, attivo in varie situazioni, tra cui l’applaudito duo con il trombettista Paolo Fresu.

Sia Di Bonaventura che Guidi prediligono atmosfere dal marcato lirismo e dall’accentuata cantabilità, senza mai scadere nel sentimentalismo di facile deriva. Grazie alla loro capacità di mettersi e rimettersi continuamente in gioco, con un atteggiamento disinibito, ma inflessibile, i due pongono al centro del loro mondo il sentimento vero al servizio di una musica sempre ispirata, che trae suggestioni dal tango, dal blues, dal minimalismo, dal Mediterraneo, dall’Africa e da tanto altro ancora.

Informazioni e contatti

Per seguire i concerti sarà sufficiente collegarsi alla pagina Facebook del Teatro Ristori o al canale YouTube.