Al Bastione delle Maddalene scatti da tutto il mondo per il festival internazionale della fotografia "Grenze"

Tunnel, sale e cunicoli che, uno dopo l'altro, rivelano capolavori fotografici provenienti da tutto il mondo. Il Bastione delle Maddalene, a Veronetta, è la sede della quarta edizione del festival internazionale "Grenze". Fino al 10 settembre gli spazi della cinta magistrale ospitano le opere di 8 fotografi, da Isacco Emiliani a Joey L., da Dario Mitidieri e Amirhadi Shirzadi. Oltre ad una collezione dell’archivio del Centro internazionale di fotografia Scavi Scaligeri. E nel giardino esterno gli scatti di 40 artisti raccontano i giorni della pandemia. Tema dell'edizione 2021, 'Peripherie'. Ancora una volta una parola in tedesco per definire la periferia, dal verbo peri-fero portare in giro, è ciò che trovandosi fuori da un centro, è ai margini, lontano, contrastante, differente. Periferia come necessità di guardare al centro con occhi diversi.

Grenze è un festival diffuso, un motore già avviato a fine agosto con le prime attività in città. Una rassegna che proseguirà fino al termine di settembre, coinvolgendo anche gli spazi di Galleria Isolo17, Fonderia 20.9, Teatro Nuovo, Spazio Arte Pisanello, Istituto Design Palladio, Lo Spazio, Palazzo Orti Manara e Lazzaretto. Anche quest’anno centrale è la formazione. Due i workshop ospitati dall’Istituto Design Palladio. Il primo a cura di Ernesto Bazan è dedicato all’editing fotografico, e si terrà l’11 e 12 settembre, il secondo, condotto dal fotografo Magnum Nikos Economopoulos, riguarda la Street Photography, da oggi al 5 settembre. Tra le iniziative collaterali anche Letture Portfolio a cura di Augusto Pieroni, Yvonne de Rosa e Stefano Mirabella, nel parco del Bastione delle Maddalene sabato 4 settembre dalle 9 alle 13.

Il festival è realizzato in collaborazione con il Comune di Verona, in particolare gli assessorati alla Cultura e ai Rapporti Unesco. Con il supporto di ArtVerona, IUSve, Istituto Design Palladio, Centro Internazionale Fotografia Scavi Scaligeri, Magazzini Fotografici, PerAsperaFestival, Associazione Leonardo Da Vinci, l’Associazione Fotografica Verona Off e Sudest57. E il sostegno di Flos, Fondazione Zanotto e Fimauto.

Ad ammirare le opere esposte, l’assessore alla Cultura Francesca Briani, in rappresentanza anche dell’assessore ai Rapporti Unesco Francesca Toffali, impossibilitata a partecipare. Presenti i direttori artistici del festival Simone Azzoni e Francesca Marra, oltre a Nicolò Cappelletti di Iusve e ad alcuni fotografi le cui opere sono esposte in città.

«Veronetta è uno dei quartieri più vivaci dal punto di vista culturale, una vocazione che vogliamo mantenere e valorizzare – ha detto Briani -. Siamo pertanto orgogliosi e felici che il festival internazionale Grenze si tenga in questo meraviglioso spazio della città. Qui sorge anche il nostro centro documentale. I direttori artistici della rassegna sono entrati in punta di piedi, portando a Verona il loro sguardo profondo e inclusivo, attraverso opere fotografiche provenienti da angoli diversi del mondo. Alle quali si aggiunge il contributo degli Scavi Scaligeri, con alcuni degli scatti che fanno parte dell’archivio storico. In questi anni, nonostante la chiusura al pubblico abbiamo mantenuto in vita il nostro Centro internazionale fotografico nell’ottica della sua riapertura, che ora, dopo l’accordo firmato nelle scorse settimane, sarà presto realtà».

Il programma

Il Festival sarà diffuso e capillare nel contesto urbano di Verona in particolare modo interesserà il Bastione delle Maddalene, Galleria Isolo17, Fonderia 20.9, Teatro Scientifico, Teatro Nuovo, Spazio Arte Pisanello, Istituto Design Palladio, Lo Spazio, Palazzo Orti Manara e Lazzaretto.

Al Bastione delle Maddalene dal 1 al 10 settembre

Serata di Inaugurazione e visita con gli artisti: 3 settembre dalle 18.00 alle 22.

Isacco Emiliani con Artic Visions. No Mans Land Svalbard stanze del Bastione delle Maddalene

con stanze del Bastione delle Maddalene Joachim Falck-Hansen con Clock Work stanze del Bastione delle Maddalene

con stanze del Bastione delle Maddalene Dario Mitidieri con Street Children of Bombay stanze del Bastione delle Maddalene

con stanze del Bastione delle Maddalene Fabio Moscatelli Qui vive Jeeg stanze del Bastione delle Maddalene

stanze del Bastione delle Maddalene Amirhadi Shirzadi con On back ground stanze del Bastione delle Maddalene Giuliana Traverso con Sguardi oltre il Centro stanze del Bastione delle Maddalene

con stanze del Bastione delle Maddalene con stanze del Bastione delle Maddalene Joey L con We Came From Fire stanze del Bastione delle Maddalene

con stanze del Bastione delle Maddalene Simone Cerio con The Chance nel parco del Bastione delle Maddalene

In collaborazione con il Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri nelle stanze dei Bastioni delle Maddalene è esposta una selezione di: Luigi Veronesi, Mauro Fiorese, Keith Carter, Christopher Morris, Gabriele Basilico, Foto Gorzegno, Mauro Galligani, Walter Mori, David Doubilet, Enzo e Raffaello Bassotto, Frans Lanting, Pino Dal Gal, Francesco Cito, Ron Haviv, Carla Cerati, Berengo Gardin, John Phillips, Gary Knight, James Nachtwey

Nei giardini del Bastione delle Maddalene dal 1 al 10 settembre il progetto di COVISIONI: 40 fotografi raccontano i giorni della pandemia.

Main Project: Inside Out Project

Inside Out Project – Grenze Arsenali Fotografici ha deciso di fotografare i lavoratori del quartiere per dimostrare che attraverso l'articolo 1 della costituzione c'è integrazione e possibilità di dialogare.

I ritratti dei lavoratori saranno stampati in grande formato da InsideOut, progetto di arte partecipativa attivo in centinaia di paesi nel mondo, e i manifesti affissi nel quartiere dal 28 agosto. Sulla collina concessa dall'Assessorato ai Rapporti UNESCO del Comune di Verona, si vedranno i volti buoni di una periferia che resiste.

L’allestimento sarà partecipativo e attivo e interesserà gli abitanti del quartiere il 28 agosto a partire dalle ore 11.00

Altri spazi

Ernesto Bazan con Cuba

Roland Vill con Scene domestiche

a cura di Simone Azzoni e Shirley Moreira - Isolo17 Gallery – dal 1 al 10 settembre Inaugurazione: 5 Settembre alle 19.

Yvonne De Rosa con Corrispondance - Spazio Arte Pisanello - dal 1 al 10 settembre

Pino dal Gal Daru?ber Hinaus / inOltre, un'esperienza sinestetica mostra a cura di Ginevra Gladioli - Lo Spazio, Associazione Culturale Diplomart - dal 1 al 10 settembre

Per la Tangente progetto a cura dell'associazione Verona Off - Palazzo Orti Manara - dal 1 al 30 settembre.

Inaugurazione: 1 Settembre alle 18.30.

Collateral

Sezione Off esposizione Open Air presso il Lazzaretto di Verona. Il progetto curato da Sara Pellizzer, Lisangela Perigozzo e l’Associazione Culturale Amici del Lazzaretto di Verona sarà visibile nei giorni 20, 21 e 22 agosto letture portfolio a cura di Yvonne De Rosa, Augusto Pieroni e Stefano Mirabella - 4 settembre in esterna.

Convegno - La periferia dello sguardo a cura di Augusto Pieroni - Teatro Nuovo - 4 settembre alle ore 15. A seguire incontro con i fotografi Joey Lawrence e Dario Mitidieri

Installazione interattiva - Out of the box di Alessandra Bincoletto - Palazzo Orti Manara - 1-30 settembre

VISITING ARTISTS PROGRAM #1 con Aminta Pierri nella Project Room - Fonderia 20.9 - dal 3 al 5 settembre. Epilogo, in dialogo con il pubblico, il 5 settembre dalle ore 19.30

Contest Finestrino Posteriore – Proiezione nelle sale del Bastione delle Maddalene degli scatti realizzati dagli adolescenti che con l'Iphoneograpy hanno raccontato la periferia dall’auto.

