A Verona il festival di fotografia diffuso "Grenze"

Scatti di autori nazionali e internazionali che indagano il tema del falso e la sua manipolazione fotografica nelle sue declinazioni. Torna, dall’1 al 26 settembre 2022, il festival di fotografia diffuso "Grenze", circuito espositivo che si sviluppa tra il Bastione delle Maddalene e varie location del quartiere di Veronetta per raggiungere il Lazzaretto dove saranno esposti gli artisti emergenti.

Il Festival internazionale di fotografia, giunto alla quinta edizione e dedicato quest'anno al tema del falso come dubbio metodico sulla presunta verità dell'immagine, come indagine sul destino e non sull'origine della fotografia. "La realtà non è l’opposto della finzione. Anzi. La finzione è un ponte per comprendere la realtà". La curatela e la direzione artistica del festival sono di Simone Azzoni, docente IUSVE e critico d’arte, e Francesca Marra, fotografa e docente, affiancati da un team di studiosi, studenti e appassionati di fotografia.

Anche per l’edizione 2022 si ripropone il respiro internazionale che ha contraddistinto il festival nelle precedenti edizioni, con mostre di autori nazionali e internazionali (Giappone, Sud Africa, Serbia, Austria, Catalogna) che indagano appunto il tema del falso nelle sue declinazioni. Le mostre di Grenze Arsenali Fotografici saranno ospitate in varie location di Verona con una particolare attenzione al quartiere di Veronetta, uno dei più vivaci e multietnici della città scaligera.

Mostre della main section

Amorosino, Belianska, Fontcuberta/Rosado, Petersen, Pichler, Msezane, Torras Lorca, Yokoyama, e ?ugi? al Bastione delle Maddalene; Munari e Pallotta presso Grenze | Galleria d’Arte Contemporanea, in collaborazione con Isolo17, in via XX Settembre; Laureano e Sunday presso Spazio Alva in vicolo Terrà 5.

Mostre del Circuito OFF

Barp, Bruni, De Leo, Jadigwa, Rezashateri, Zancan e Zuanazzi al Lazzaretto di Verona; Papadopoulos presso Lo Spazio Veronetta, in vicolo Borgo Tascherio.