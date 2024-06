Green party in vigneto

Un nuovo imperdibile appuntamento da vivere nella suggestiva cornice di Tenuta Canova dedicato ai vini biologici, dal sentore fresco e fruttato, prodotti secondo pratiche agronomiche rispettose dell’ambiente.

Ad accogliervi uno stuzzicante aperitivo di benvenuto, per poi proseguire con una visita immersiva della Cantina e del Wine Discovery Museum. Dopodiché, circondati dai filari di Tenuta Canova e accarezzati dalla brezza del Lago di Garda, potrete degustare le eleganti bollicine di Canevel Campofalco, prezioso Cru proveniente dal vigneto a conduzione biologica Monfalcon in Valdobbiadene, e scoprire la linea Fresco di Masi, nella versione in bianco e in rosso. Vini “realizzati in modo semplice come una volta ma buoni come ci si aspetta oggi”, caratterizzati da un gusto immediato di frutta fresca.

Ogni etichetta sarà abbinata a piatti studiati appositamente per regalare un’esperienza enogastronomica indimenticabile.