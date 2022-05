A Legnago appuntamento con "Grecia in festa"

Salutiamo la bella stagione con il ritorno degli eventi enogastronomici a Legnago: nel weekend tra il 20 e il 22 Maggio 2022, in scena la 18° edizione di "Grecia in Festa", il format itinerante dedicato alla cucina del Peloponneso, per tre giornate di gusto e divertimento da non perdere nella centrale Piazza Giuseppe Garibaldi. Un weekend all’insegna della cucina greca tradizionale, con tante specialità regionali, tra cui ottime birre artigianali, bevande e vini selezionati.

Il menù prevede piatti tipici come Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki e molto altro. Ci sarà la possibilità di usufruire del servizio bar e della ristorazione dell’area relax con tavoli o, in alternativa, del servizio d’asporto e take-away.

Informazioni e contatti

Il festival è ad ingresso gratuito e andrà in scena venerdì dalle 8 e sabato e domenica dalle 11 del mattino, per pranzo e per cena, con orario continuato. Ci troviamo in Piazza Giuseppe Garibaldi, a Legnago (VR). Qui il link Google Maps con la posizione: https://bit.ly/Legnago_GMaps.

Secondo la nostra filosofia, Gusto e divertimento sono simboli della vita stessa, legati al piacere dei sensi più nobili, all’aggregazione e alla socialità. Sono entrambi in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti. Per ulteriori informazioni contattare il +39 346 5308662 oppure lo 0362 1827760, o inviare una mail a info@viaaudio.it.