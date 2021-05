Torna a Verona la granfondo ciclistica Alé La Merckx

La 14esima edizione della granfondo ciclistica Alé La Merckx partirà dalla centralissima piazza Bra, a Verona, domenica 6 giugno, con arrivo sempre a Verona, sulla celebre salita delle Torricelle. Congelata l’edizione 2020, per causa della pandemia, l’organizzazione dell’iconica granfondo veronese è ripartita con più energia che mai, per rendere l’evento 2021 comunque bello e appassionante.

Questa bellissima manifestazione è ormai un punto di riferimento d’obbligo dei granfondisti italiani e stranieri, che arrivano a Verona da tutta Europa. Prova internazionale, la granfondo Alé La Merckx è dedicata al “cannibale” Eddy Merckx e porta il nome del celebre brand di abbigliamento ciclistico Alé, che ha sede a Bonferraro (VR).

Confermati anche per il 2021 i due percorsi classici: la granfondo di 129 km con un dislivello di 2.600m e la mediofondo di 82km con un dislivello di 1.450m. Attualmente la quota di partecipazione (registrazioni solo online sul sito www.alelamerckx.com) è fissata a 50 euro fino al 31 maggio 2021. Le iscrizioni chiuderanno il 2 giugno 2021 e per i giorni del 1 e 2 giugno, la quota di iscrizione passerà a 60 euro.

Diversamente dagli anni scorsi, dunque, non sarà più possibile iscriversi all’ultimo momento, ossia il sabato prima della granfondo o la domenica mattina. Il ritiro dei pacchi gara è fissato per sabato 5 giugno dalle 10.30 alle 19 e domenica 6 giugno dalle 6 alle 7 del mattino. A tutti i partecipanti è richiesta una Autocertificazione Covid-19 (già scaricabile sul sito della granfondo), che dovrà essere presentata al momento del ritiro del pacco gara.

LE INIZIATIVE COLLATERALI - Nonostante le limitazioni dell’attuale situazione, l’organizzazione sta lavorando ad alcune iniziative collaterali con l’obiettivo di animare il weekend ciclistico veronese. Il villaggio EXPO sarà aperto già da sabato mattina 5 giugno, posizionato come d’abitudine in Piazzale Maestri del commercio. Nel primo pomeriggio di sabato 5 giugno inoltre, alle ore 15, prenderà il via sul Lungadige Capuleti la gara federata FCI, “Sprint – Giovanissimi Alé” dedicata ai bimbi e ragazzini dalla categoria G1 alla G6. Sul percorso, lungo circa 200 m in linea, i giovanissimi ciclisti si sfideranno in batteria allo sprint.

Verranno premiati i primi di ogni categoria, sia femminile sia maschile. Le iscrizioni alla “Sprint – Giovanissimi Alé” apriranno il 29/05/21 e fino al 03/06/21. Sarà possibile iscriversi unicamente tramite Fattore K, il portale KSport della Federazione Ciclistica Italiana. Le iscrizioni sono aperte solo alle società venete. Quest’evento, molto probabilmente, rappresenterà il battesimo di gara per molti piccoli ciclisti: il primo di stagione, dopo le restrizioni di questi mesi. La “Sprint – Giovanissimi Alé“ è oggi alla sua seconda edizione: lo scorso anno, Alé organizzò la gara in ottobre e fu un vero successo, con la partecipazione di oltre 300 partenti.

PREMIO ALLA COMBATTIVITA’ DELLA DONNA - All’evento verrà anche assegnato il Premio Alla Combattività della Donna coordinato dalla giornalista Francesca Monzone e dedicato alla ciclista che si è maggiormente distinta nella vita e nello sport. A consegnare il premio ci sarà il presidente della Federazione Afgana Fazli Ahmad Fazli. Infine, l’organizzazione raccomanda a tutti i partecipanti e spettatori, la massima attenzione e la massima collaborazione nel rispetto delle norme anti-contagio. Per maggiori informazioni: https://www.alelamerckx.com.

