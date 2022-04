Al Granbadò un workshop di danza sulle stile fosse con Francesco Paoletto

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il coreografo Bob Fosse ha fondato uno stile nuovo, tutto suo, influenzando tutta la danza musical e moderna dagli anni '60 in poi, un modern/jazz che era immediatamente riconoscibile, essudante una sessualità cinica e stilizzata. Con lo stile Fosse tutto è in contrasto: rapido e lento, contenuto ed esplosivo, innocente e sensuale.

Una sequenza coreografica può essere così danzata faccia a faccia, schiena contro schiena, tutti i danzatori nella stessa direzione o ognuno in direzioni diverse. Fosse utilizza anche la ripetizione per attirare l’attenzione sull’eccentricità, sensualità, erotismo del movimento, per evidenziare le isolazioni e la frammentazione del suo stile.

Informazioni e iscrizioni: