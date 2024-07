Gran Torneo d'Estate a Velo Veronese

Torna ili Gran Torneo d’Estate. L'attesa è finita, vi presentiamo la band che ci accompagnerà durante il torneo: diamo il benvenuto a Stato Brado ai mitici SOUND CITY!

Domenica 21 Luglio Stato Brado vi sfida a testare le vostre abilità predatorie! Incocca la freccia, soppesa il coltello, lancia l'ascia, scaglia la freccetta! Per ogni attività un istruttore ci insegnerà la nobile arte da zero e seguirà un piccolo torneo per eleggere il campione di ogni disciplina. Chi accumulerà più vittorie verrà eletto Campione Supremo! Una prova all'ultima goccia di sudore per vincere il primo succoso premio del Gran Torneo d'Estate! Vi aspettiamo alle 10 del mattino!

Musica, giochi, cibo e l'immancabile panorama della Lessinia ci faranno da sfondo, e per una volta venite senza cani!! Per confermare la vostra partecipazione scriveteci su WhatsApp al numero 333 575 1951, 10 euro per la partecipazione alla formazione pratica e iscrizione al torneo, il cibo è a parte, ma nessuno verrà lasciato a digiuno!