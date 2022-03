Torna il Gran Carnevale di Bussolengo: la sfilata  per le strade del paese con ben ventidue carri

Domenica 20 marzo a Bussolengo torna il Gran Carnevale, appuntamento che si tramanda da generazioni e porta in paese lo spirito di una festa che è parte della storia e del territorio veronese. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Nati par el Carneal, con il patrocinio del Comune di Bussolengo e la collaborazione della Pro Loco Comune di Bussolengo e dell’Avis Bussolengo.

Saranno ventidue i carri allegorici, tra i più belli e importanti della provincia di Verona, che daranno vita alla sfilata insieme alle più importanti maschere, tra cui il Papà del Gnoco, sire del carnevale veronese e la partecipazione del gruppo Scottish Birati. Sarà presente anche il Comitato Gemellaggi Bussolengo con la commenda ufficiale del comune gemellato di Nieder-Olm. I carri partiranno alle 14 dal piazzale delle Sorelle Ramonda e transiteranno in corso Mazzini, via Mazzini, piazza 26 Aprile, via Borghetto, via De Gasperi, via Don Calabria, via Borgolecco. Il Gran Carnevale concluderà il suo percorso in piazzale Vittorio Veneto con la premiazione seguita dalla “Maccheronata”, nel pieno spirito di festa e convivialità tipico del carnevale.

«Senza dimenticare il momento storico che stiamo vivendo - sottolinea il sindaco Brizzi - torniamo a festeggiare il Carnevale con la nostra comunità, pensando soprattutto di dare un momento di spensieratezza ai più piccoli, per cui il Carnevale è uno dei periodi più amati e attesi dell’anno. Saranno loro il volto più bello di questa giornata, con le loro maschere e i loro sorrisi. Le persone vogliono tornare a fare comunità e a condividere e qui a Bussolengo lo stiamo facendo. Naturalmente tutto si svolge in sicurezza».

«Il Carnevale bussolenghese - aggiunge l’assessore Girelli - è un pezzo importante delle nostre tradizioni. Lo scorso anno il Covid ci ha impedito di celebrarlo come merita ma quest’anno grazie ad un impegno condiviso con le associazioni, che come sempre si mettono a disposizione del territorio con spirito di servizio, torniamo a condividere la gioia di vedere la parata dei carri per le vie del paese. La novità di questa edizione è che la sfilata si concluderà a piazzale Vittorio Veneto, dove avremo un grande spazio a disposizione. Ringrazio tutte le persone coinvolte nei preparativi e invito tutti, bussolenghesi e non, a partecipare».

«Noi carnevalanti di Bussolengo - spiga Fabrizio Checchini - abbiamo pensato il carnevale 2022 come un momento di ripartenza, non solo per noi ma per tutte le aziende e le persone che gravitano attorno a questa manifestazione. Il Gran Carnevale di Bussolengo è uno dei più importanti della provincia e vedrà la presenza del Papà del Gnoco, delle più importanti maschere ufficiali veronesi e più di 20 carri allegorici. La presenza della banda di Bussolengo che aprirà il Carnevale, la collaborazione dell’Avis di Bussolengo, della Pro Loco e del Comitato Gemellaggi ci consentono di offrire una bellissima giornata a grandi e piccoli. Confidando anche nel bel tempo, auguriamo a tutti un magnifico Gran Carnevale di Bussolengo».

