Gran ballo di carnevale a palazzo

Così come avveniva nell’Ottocento in tanti palazzi veneti in occasione del carnevale, il Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco ha deciso di ripristinare l’antica tradizione del ballo in maschera, puntando a farla diventare una festa irrinunciabile per chi vuol vivere concretamente il carnevale scaligero. La più prestigiosa festa del carnevale veronese. Una serata magica, unica ed indimenticabile per riportare la tradizione del ballo in maschera ai suoi antichi fasti.

Ad accogliervi ed intrattenervi troverete magnifici artisti, musicisti, le maschere del carnevale scaligero e anche molti ospiti dalle più importanti Feste del Carnevale Internazionale, il tutto accompagnato da una cena placè, in uno dei palazzi più belli e suggestivi nel cuore di Verona. L’accesso al Magnifico Convivio è consentito ai maggiorenni.

Dress code: per l’accesso al Magnifico Convivio è obbligatorio il costume d’arte o d’epoca.

Web: https://www.ilmagnificoconvivio.it/.