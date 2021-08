La danza che sovverte i canoni di bellezza. Al Teatro Romano arriva Silvia Gribaudi con "Graces"

Un pezzo scultoreo, pop, che indaga le diverse sfumature di una bellezza concreta e insolente, ribaltandone tutti i canoni. E interrogando la società occidentale social-mediatizzata, tanto appassionata, quanto ossessionata, dal tema. Arriva sabato 7 agosto, sul palcoscenico del Teatro Romano, la forza travolgente di Silvia Gribaudi, con ‘Graces’. È il quarto appuntamento della sezione danza dell’Estate Teatrale Veronese, rassegna realizzata dal Comune di Verona. Obiettivo 2021, riaccendere i riflettori sull’arte coreutica e sulle compagnie nazionali, dopo le forti limitazioni dello scorso anno. E innescare nuove opportunità, soprattutto per i giovani, il pubblico di domani.

GRACES si ispira alla scultura neoclassica Le Tre Grazie, che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817, come punto di riferimento universale di bellezza, proporzioni e misura. In scena, quattro ballerini si muovono su un palco vuoto, i loro costumi non accennano a nessun contesto specifico. Silvia Gribaudi, Siro Guglielmi, Matteo Marchesi e Andrea Rampazzo accolgono il pubblico ringraziandolo e rassicurando “A volte è difficile, ma sai, hai il potere. Devi spingere!”.

In un gioco tra realtà e finzione, Graces danza nel tempo, seguendo la partitura della musica classica di Vivaldi e Strauss, quella elettronica di Matmos e la sperimentazione ipnotica di Koudlam, accompagnando lo spettatore attraverso un percorso che non chiarisce, ma piuttosto complica ulteriormente la relazione e la natura di questi personaggi. In Graces viene svelato un nuovo concetto di Grazia. Svelare inteso come “scoprire per mostrare per la prima volta” e anche come “togliersi un velo”, per scavare in ciò che è superficiale, cercandone le radici. Le Grazie diventano così un canone estetico di bellezza, ma prima di tutto incarnano gioia, splendore e prosperità.

