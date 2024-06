"Goti, Ostrogoti e mezi goti: un viaggio tra le osterie di Verona"

Un racconto in movimento sul più spiritoso ed emozionante giro di osterie di Verona di metà Novecento. Le tappe di questo mitico percorso divennero, negli anni dolorosi della guerra, l'appuntamento quotidiano di un gruppo nutrito di pittori e poeti veronesi che avevano scelto l'osteria come luogo scacciapensieri e come laboratorio creativo dal quale far uscire, complice il vino, opere d'arte, composizioni poetiche e vere e proprie espressioni di arte concettuale!

Percorrendo i vicoli e le piazzette più nascosti della città antica andremo alla ricerca dei locali storici sopravvissuti, conosceremo le storie dei bohemien veronesi ma anche le storie degli osti e soprattutto delle ostesse, le vere 'parone' del bancone ed entreremo in quella dimensione popolare, artigiana e operaia, che è stata il fondamento della nostra storia locale e nazionale.

Prenotazione obbligatoria dal link www.venetosegreto.com/eventi