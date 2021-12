JP & the Soul Voices in concerto al Teatro Salieri di Legnago per una serata all'insegna del gospel

Prezzo non disponibile

Il Teatro Salieri si prepara ad accogliere il 2022 con un concerto gospel che ripropone la tradizione musicale del sud degli Stati Uniti tra spiritualita? e sonorita? piu? attuali. Giovedi? 30 dicembre alle ore 20.45 il palco del teatro legnaghese sara? tutto per gli JP & the Soul Voices, gruppo gospel - quattro voci, piano, basso e batteria - della Florida.

Il leader e fondatore del gruppo, John "JP" Polk, e? pastore e musicista gospel con esperienze in ambito nazionale e internazionale. Con il primo nucleo diventa il gruppo musicale residente incaricato di animare i famosi gospel brunch della House of Blues di Orlando.

Il grande successo di questi appuntamenti da? l'occasione a JP Polk di creare una formazione unicamente maschile, ma non si ferma qui. Insieme al gruppo e alla moglie Zelda, altra magnifica voce, e? chiamato con regolarita? a esibirsi a Disney World dove viene notato dalle leggende del gospel Donnie McClurkin e Yolanda Adams che li porteranno poi in veste di coristi nelle loro tourne?e. I JP & The Soul Voices hanno inoltre avuto il privilegio di collaborare con altri nomi di livello, quali Dorinda, Clark Cole, Todd Dulaney, Jovonta Patton, LaRue Howard. John Polk, oltre che voce, e? un grande entertainer capace di coinvolgere il suo pubblico creando un'atmosfera di grande festa e gioia.

