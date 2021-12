Serata Gospel per il Teatro Ristori di Verona con Erik Wadden & The Abundant Life Singer

Il Teatro Ristori conferma la felice consuetudine per condividere le festività, immergendosi nella tradizionale atmosfera di questo periodo con il primo appuntamento della rassegna “Festeggia con noi” di mercoledì 29 dicembre alle ore 20. Protagonista il carisma di Eric Waddell, leader e vocalist di The Abundant Life Singers, uno dei gruppi GOSPEL americani di spicco.

Uno dei gruppi di spicco di Baltimora, Maryland, nella sua prodigiosa crescita il coro ha raggruppato via via un numero sempre crescente di vocalist fenomenali: al momento il coro conta circa cinquanta coristi e una band d’eccezione. Sotto la direzione magistrale di Eric Waddell, front-man e leader del gruppo, ha raggiunto un livello di perfezione vocale che ci ricorda le formazioni di Hezekiah Walker e Ricky Dillard.

Il gruppo ha debuttato in Italia nel dicembre 2017 riscuotendo uno straordinario successo di pubblico e critica. Fra le prestigiose date del tour ricordiamo i concerti a: L’Aquila, con i Solisti Aquilani, il Concerto di Capodanno in Piazza a Firenze, il concerto del Primo dell’Anno nella Piazza del Campo a Siena. Il gruppo si è esibito in prestigiosi teatri di tutto il Paese fra cui: il Petruzzelli di Bari, la Tuscany Hall di Firenze, la Basilica di San Lorenzo a Napoli, il Teatro Bellini di Catania, la Chiesa Del Collegio di Trapani e molti altri ancora.

Nella sua carriera il gruppo ha condiviso il palco con leggende quali Pastor Timothy Wright e Albertina Walker; con stelle del gospel quali BeBe & CeCe Winans, Pastor Marvin Sapp, Vashawn Mitchell, Vanessa Bell Armstrong, Pastore Charles Jenkins, Dorothy Norwood, Keith Pringle e il leggendario Dottie Peoples. Eric Waddell e gli Abundant Life Singergs stanno lasciando un’impronta significativa anche nel mondo discografico. Fra le incisioni più significative ricordiamo: il CD di debutto “Put a Praise On It” (settembre 2012); “Hour of Power” (marzo, 2013); CD Release in collaborazione con Overseer Kervy Brown and Isaiah D. Thomas (maggio 2013). Nel marzo 2017 è uscito il loro ultimo album “The Church Sound.” Nel luglio 2014 ha ricevuto due riconoscimenti al Rhythm of Gospel Awards come miglior CD Tradizionale dell’anno, Year & Best Performances by Choir/Director.

Fra le apparizioni più significative ricordiamo: nell’agosto 2014 al BET’s Bobby Jones Gospel; nel settembre 2015 per il mese del Gospel Heritage Month presso il Kennedy Center; nel gennaio 2017 esibizione per l’Inaugurazione del nuovo mandato presidenziale. Eric Waddell & The Abundant Life Singers hanno viaggiato in tutti gli States diffondendo con fervore il messaggio evangelico che ispira la loro musica. Eric Waddell è uno fra i più eccellenti Ministri di Musica e direttore di coro: nella sua carriera ha prestato la sua opera in numerosissime Chiese. Famoso docente e compositore ha studiato presso il Conservatorio Peabody come salmista. Il suo amore per il gruppo da lui stesso creato, The Abundant Life Singers. Molti dei brani in repertorio sono di sua composizione: un sound che abbina le sonorità del gospel tradizionale con le nuove tendenze del contemporary gospel.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni sulla stagione 2021/2022 del Teatro Ristori e per gli orari di biglietteria: www.teatroristori.org

In ottemperanza al Decreto-legge 26.11.2021 n.172 dal 6 dicembre l’accesso in Teatro avviene esclusivamente su esibizione Green Pass rinforzato (fatta eccezione per i minori 12 anni).