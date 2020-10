Ricco palinsesto di eventi per "Golosaria Fiera Online"

La cornice è clamorosa: "Golosaria Fiera Online". Una innovativa piattaforma in 3D e bilingue che per 6 giorni, dal 28 ottobre al 2 novembre (e poi fino al 20 dicembre) si animerà con oltre 200 produttori di cose buone e un ricchissimo palinsesto di eventi da seguire in streaming comodamente da casa.

Sono i protagonisti de ilGolosario, il best seller del giornalista Paolo Massobrio che da oltre 25 anni racconta in 1.000 pagine il meglio di ogni regione in fatto di produttori di cose buone, artigiani del gusto, botteghe di specialità e cantine.



Molti in questa edizione saranno i produttori che rappresenteranno il Veneto. Nell’area FOOD si potranno conoscere i formaggi della Malga Faggioli (Erbezzo - Verona), ma anche i dolci di Deola Dolciaria (Borgo Vallebelluna - Belluno), i panettoni della Pasticceria Giotto del Carcere di Padova e della Pasticceria Perbellini (Bovolone - Verona); quindi la pasta di 4Happiness (Padova), il riso di Terre del Bosco (Bovolone - Verona), gli amari di Amaro San Giuseppe (Bassano del Grappa - Vicenza) e le farine di Petra Molino Quaglia di Vighizzolo d’Este, storico partner di Golosaria che per 6 giorni sarà presente con un ricco calendario di lab e show cooking sull’arte della panificazione.

Il vino

Ampio spazio troverà anche il vino veneto, con i wine tasting e la premiazione dei Top Hundred (domenica 1 novembre ore 11), ovvero i 100 migliori vini d'Italia, e delle cantine memorabili selezionate da Massobrio e Gatti, mentre diverse saranno le cantine che presidieranno l'area WINE nel padiglione 1 della fiera virtuale. A partire dal Consorzio Garda Doc (Sommacampagna - Verona), official wine di Golosaria; quindi Carlo Boscaini (Sant’Ambrogio di Valpolicella - Verona), Dolcevera (Negrar di Valpolicella - Verona), La Collina dei Ciliegi (Grezzana - Verona), Lavagnoli (Verona), Le Carezze (Terrazzo - Verona), Le Vigne di San Pietro (Sommacampagna - Verona), Azienda Agricola San Giuseppe (San Pietro di Feletto - Treviso), San Mattia Agricola Ederle (Verona), Secondo Marco (Fumane - Verona), Sui Nui (Valdobbiadene - Treviso) e Villa Bogdano (Portogruaro - Venezia).

I vini premiati quest'anno

Tra le cantine presenti a Golosaria Fiera Online saranno molte a ricevere il riconoscimento di Top Hundred 2020, rientrando tra i 100 (e più) vini d’Italia premiati ogni anno dalla coppia con il papillon. Dal Lison Classico 2018 di Villa Bogdano (Portogruaro - Venezia) all’Amarone della Valpolicella Classico 2016 di Dolcevera (Negrar di Valpolicella - Verona) e fino al Verona Merlot “Vulcanus” 2017 di Le Carezze (Terrazzo - Verona): quindi il Prosecco Superiore “Cuvée del Fondatore Graziano Merotto” 2019 di Merotto Valdobbiadene (Col San Martino - Treviso), il Prosecco Extra Dry Bio di Viticoltori Ponte (Ponte di Piave - Treviso), il Delle Venezie Pinot Grigio “Wohlgemuth” 2019 di Monte Zovo - Famiglia Cottini (Caprino Veronese - Verona), il Lessini Durello Metodo Classico Brut 60 mesi Millesimato “Roncà” 2013 di Fattori Vini (Roncà - Verona), il Custoza “San Michelin” 2018 (Sommacampagna - Verona), l’Amaroone della Valpolicella Valpantena “Brolo del Figaretto” 2016 di Corte Figaretto (Verona) e l’Amarone della Valpolicella 2016 di Lavagnoli (Verona) risultato il miglior assaggio dei campioni 2016.

Tra i Fuori di Top il Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry della Cantina De Faveri (Vidor - Treviso). Cantina Memorabile del Veneto per il 2020 sarà invece Monteforche di Vò (Padova), che assume un significato di rivalsa nei confronti di una terra, i Colli Euganei, che è stata troppo sotto i riflettori delle vicende legate al Covid.

La ristorazione

Da sempre Golosaria è anche un appuntamento immancabile per delineare l'evoluzione della ristorazione. Come ogni anno, alla manifestazione corrisponderà il debutto della nuova edizione de ilGolosario Ristoranti, la guida a ristoranti italiani giudicati da Paolo Massobrio, Marco Gatti e da uno staff di oltre 90 collaboratori con faccini più o meno sorridenti. Si incontreranno nell’Agorà di Golosaria Fiera Online, lunedì 2 novembre, per ricevere la Corona o il Faccino Radioso, i massimi riconoscimenti della Guida. In quest'ottica, il Veneto si conferma tra le regioni più interessanti, con 34 Corone (di cui 3 nuove) e 74 Faccini Radiosi (di cui 7 nuovi).

Informazioni e contatti

Evento Facebook