Go! Estate 2024 - Appuntamento tra pascoli e malghe alla Conca dei Parpari

L'antica Via Cara e il Bosco delle Gosse ti aspettano per un'escursione ricca di panorami mozzafiato, partendo da Conca dei Parpari per poi attraversare numerose contrade e ammirare le tracce umane che perdurano da secoli.

Quando: 22 Giugno ore 9

Ritrovo: Conca dei Parpari

Per iscrizioni o informazioni visita il sito www.visitlessinia.eu

?oppure scrivi un'email a info@visitlessinia.eu