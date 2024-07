Go! Estate 2024: Erbezzo tra contrade e panorami il 28 luglio 2024. Un'escursione giudata da non perdere attraverso Melotti, Teldari, Scalchi e Rucchio: le contrade di Erbezzo in tutto il loro splendore, tra magnifici paesaggi e importanti punti di interesse naturalistico.

Il 28 Luglio alle ore 9

Ritrovo davanti al Municipio

Per iscrizioni o informazioni visita il sito www.visitlessinia.eu oppure scrivi un'email a info@visitlessinia.eu