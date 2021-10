Webinar online: "Giusto o sbagliato? Quali sono le decisioni migliori?"

Indirizzo non disponibile

Webinar Informativo Gratuito basato sul programma “Strumenti per la Vita” dei Ministri Volontari: «L’ultimo decennio è stato uno dei più turbolenti della nostra storia. Conflitti ideologici, rivoluzioni violente ed una struttura economica fragile hanno sottoposto più di un terzo della popolazione mondiale ad oppressione, povertà e brutali violazioni dei diritti umani. Il terrorismo e una crisi economica globale stracciano il tessuto più profondo della società, propagando una mentalità governata da isterismo, paura ed ansietà. Terminando poi con la pandemia globale che ha creato non ben poche problematiche. Il programma “Strumenti per la Vita” dei Ministri Volontari, basato sulle ricerche dell’umanitario L. Ron Hubbard, offre soluzioni che ci possono aiutare nella vita di tutti i giorni: lavoro, famiglia, relazioni interpersonali, studio e molto altro».

Il Ministro Volontario Angelo Polverini ha deciso di affrontare l’eterno dilemma di “Giusto o Sbagliato? Quali Sono le Decisioni Migliori per la Tua Vita?” in un webinar informativo gratuito. L’incontro online si terrà Martedì 12 Ottobre alle ore 20.30 attraverso la piattaforma ZOOM.

Informazioni e contatti

Per iscriversi o per ricevere maggiori informazioni scrivi a ministrivolontariitalia@gmail.com.