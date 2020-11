Giustizia e diritti umani: webinar informativo gratuito

Gioventù per i Diritti Umani continua a diffondere maggiore consapevolezza sui diritti umani. Tra i più importanti diritti garantiti dalla Convenzione, che segue la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, è presente il diritto ad un’equa amministrazione della giustizia. Ed è questo l’argomento che i volontari di Gioventù per i Diritti Umani tratteranno Venerdì 27 novembre alle ore 20.30 tramite il webinar informativo gratuito.

Infatti, si vedranno i seguenti diritti:

Siamo Tutti Uguali Davanti alla Legge

I Tuoi Diritti Umani Sono Protetti dalla Legge

Nessuna Detenzione Ingiusta

Il Diritto ad un Processo

Siamo Sempre Innocenti Fino a Prova Contraria

Per farlo Gioventù per i Diritti Umani sarà affiancata da due ospiti speciali: il Prof. Paolo Roberto Graziano, Professore di Scienza Politica all’Università di Padova e l’Avv. Enrico Del Core, abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte di Cassazione e Dottore di Ricerca in diritto privato e garanzie istituzionali. Lo scopo di Gioventù per i Diritti Umani è insegnare ai giovani i diritti umani, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite, e così ispirarli a diventare sostenitori della tolleranza e della pace. È ora diventato un movimento mondiale, con centinaia di gruppi, club e filiali in tutto il mondo. Gli insegna l’istruzione sui diritti umani sia in aula che in contesti didattici non tradizionali. L’obiettivo è raggiungere persone provenienti da ambienti diversi, con materiale che spesso fanno appello alle varie generazioni.

Informazioni e contatti

Il webinar si terrà venerdì 27 Novembre 2020 alle ore 20.30 sulla piattaforma ZOOM. Qualche ora prima di iniziare i volontari invieranno il link per accedere al seminario. Per ulteriori informazioni chiama il 391.438.1933 o scrivi a gioventuperidirittiumaniitalia@gmail.com.