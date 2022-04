Giulio Casale in concerto a Le cantine de l'Arena

Torna Vrec D’autore, la rassegna di musica d’autore promossa dall’etichetta discografica veronese, ora in una location d’eccezione presso le Cantine de L’Arena, storico locale del centro città. Il terzo e ultimo appuntamento della stagione si terrà venerdì 22 aprile con la partecipazione di Giulio Casale e Lorenzo Del Pero. Musica di qualità, rigorosamente d’autore, con l’intento di approfondire la poesia tessuta intorno alle canzoni: tra jazz, folk e quel rock acustico che regala da sempre emozioni agli ascoltatori. Una rassegna di appuntamenti ricercati, per dare un peso al nostro tempo, ripartendo dalla cultura.

Venerdì 22 aprile torna finalmente a Verona il grande Giulio Casale: l’ex frontman degli Estra si esibirà in versione acustica in un concerto tra musica e teatro con i brani del più recente suo lavoro “Inexorable” uscito per l’etichetta veronese che rilancia in questi giorni la versione “musicassetta” dell’album (disponibile anche su CD e LP e LP colorato bianco). Figura poliedrica del panorama artistico contemporaneo, Casale, in oltre 25 anni di carriera, ho calcato i palchi d’Italia come frontman degli Estra, ha vissuto la sua carriera solista come cantautore alternando alla musica una fervente attività teatrale in spettacoli dedicati a Gaber e Fabrizio De Andrè, ma non solo, non mancando di cimentarsi con la scrittura di libri e poesie.

In apertura il cantautore pistoiese Lorenzo Del Pero con alcuni brani estratti dal suo ultimo lavoro “Dell’amore animale, dell’amore dell’uomo, dell’amore di un dio” ultimamente uscito in una elegante versione doppio vinile.

Informazioni e contatti

Ingresso libero. È consigliata la prenotazione 045 8032849. Ingresso con mascherina e green pass. Gli eventi si svolgeranno nel totale rispetto delle normative vigenti. Inizio concerti ore 21.30. Il locale è in Piazzetta Scalette Rubiani 1 a Verona.

Web: https://lecantine-arena.com/prossimi-eventi/.