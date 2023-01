Visita guidata: "Giulietta & the city" il 12 febbraio 2023. Percorso guidato alla scoperta della città di Romeo e Giulietta tra storia e leggenda. Romeo e Giulietta hanno davvero camminato tra le vie della città tenendosi per mano? Se lo avessero fatto, avrebbero calpestato i ciottoli delle strade, visto il rosso dei mattoni delle case, sentito il rumore dei mulini ad acqua, ammirato le stoffe del mercato della lana.

Seguendo i loro percorsi, andremo alla scoperta della città medievale, la "bella Verona" che ha fatto da cornice alla tragedia dei due innamorati, ma vedremo anche la città cinquecentesca nel momento in cui Shakespeare scrive la sua opera teatrale. Vedremo cosa c'è dietro il mito, la leggenda e la storia, lasciandoci avvolgere dalla bellezza di una città di cui non ci si può non innamorare.