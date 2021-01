Torna a Verona il tradizionale appuntamento con la "Giulietta&Romeo Half Marathon"

"Giulietta&Romeo Half Marathon" 21,097km è la gara internazionale rientrante nei calendari di World Athletics, Aims e insignita del Gold Label Fidal, che si correrà a Verona domenica 13 giugno 2021 con partenza fissata alle ore 7. Dal 16 gennaio sono quindi ufficialmente aperte le iscrizioni sia per atleti italiani che stranieri, online sul nuovo sito www. giuliettaeromeohalfmarathon.it .

Chiusura iscrizioni il 15 maggio se spedizione a casa del pacco gara e pettorale, 31 maggio per chi opta per il ritiro pettorale il giorno 12 giugno (no ritiro pettorali la domenica mattina) oppure al raggiungimento numero limite previsto 4.000 persone.

Rimandata a domenica 13 giugno con start fissato alle 7 del mattino, la 14esima Giulietta&Romeo Half Marathon risulta essere ancora una volta una competizione e un evento sportivo che lascerà il segno.

