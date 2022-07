Giulietta e Romeo by the river al Juliet summer fest 2022

Casa Shakespeare presenta “Giulietta E Romeo by the river” per il Juliet Summer Fest che quest’anno arriva alla sua IX edizione. Il teatro della compagnia approda dall’Adige: al tramonto, un viaggio, uno spettacolo a tre interpreti in riva al fiume per immergere il pubblico nella storia d’amore più famosa al mondo. Sarete ospiti della suggestiva Corte Dogana di Verona. In scena anima e cuore, odio e amarezza, festa e lutto, ambiente, duelli e rivalità “nella bella Verona che di sangue fraterno mani fraterne copre”.

PROGRAMMA DELLA SERATA:

20:15 – accoglienza: cocktail di benvenuto con sonetti Shakespeariani

21 – 22: Spettacolo con: Giulietta (Giulia La Corte), Romeo (Riccardo Bodini), Papà Capuleti (Solimano Pontarollo).

La storia d’amore più famosa del mondo raccontata attraverso un percorso in cui, grazie ad uno stretto rapporto con il pubblico, si entra sempre più in intimità con gli interpreti, nella magica suggestione della storia.

Dalla festa in Casa Capuleti, al primo bacio.

Dal Balcone al bando di Romeo.

Dalla notte d’amore a papà Capuleti.

Dalla fiala alla morte…

" ... for never was a story of more woe, then this of Juliet and her Romeo"

LE SCENE:

1. THE BRAWL – LA RISSA: Montagues and Capulets “from ancient grudge break to new mutiny” – Montecchi e Capuleti “da antichi rancori giungono a nuove rivalità” 2. THE PARTY – LA FESTA: In Capulet’s House Juliet meets Romeo for the first time – Nella Casa dei Capuleti Romeo incontra Giulietta

3. THE BALCONY – IL BALCONE: After the party Romeo jumps the orchard walls – Romeo scavalca i muri del giardino

4. THE MARRIAGE – IL MATRIMONIO: the day after Romeo and Juliet get married at St Peter’s Church – Il giorno dopo Giulietta e Romeo si sposano alla chiesa di San Pietro

5. THE KILL – L’UCCISIONE: Tybalt, Juliet’s cousin, kills Mercutio, Romeo’s friends; Romeo kills Tybalt and get banished from Verona - Tebaldo, cugino di Giulietta uccide Mercuzio amico di Romeo, e viene da quest’ultimo ucciso. Romeo è esiliato

6. LOVE SCENE – SCENA D’AMORE: before living Verona Romeo and Juliet live their first and last love nigth – prima di lasciare Verona Romeo e Giulietta vivono la loro unica notte d’amore

7. THE LARK – L’ALLODOLA: is the sign to go away for Romeo, last time they will see – è il segno della partenza, ultimo momento in cui si vedranno

8. THE HATE – L’ODIO: Old Capulet commands to Juliet to get married with Paris – Papà Capuleti ordina a Giulietta di sposare Paride

9. THE VIAL – LA FIALA: to avoid the marriage Juliet drinks a vial that will give her an apparent death - per evitare il matrimonio Giulietta beve una fiala che le darà una morte apparente.

10. THE DEATH – LA MORTE: Romeo believes Juliet dead and kills himself - Juliet dies for him - Romeo crede Giulietta morta e si uccide – Giulietta muore per lui.



IL BIGLIETTO E’ COMPRENSIVO DI TESSERAMENTO A CORTE DOGANA (Canoa Club Verona). PER COMPLETARE LA TUA ISCRIZIONE E RESTARE AGGIORNATO SULLE ATTIVITA’ PREVISTE chiedi informazioni direttamente a: https://www.cortedogana.it/.

Si informa che i soci hanno un prezzo speciale per gli eventi di Casa Shakespeare di 8 euro e non necessitano di prenotazione. Saremo ben lieti di accoglierli.