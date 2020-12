Sweet Home Music: Giudi & Quani in concerto

Continua la programmazione di #SweetHomeMusic con le Lookdown Sessions (gioco di parole sul lockdown) organizzate da A-Z Blues con la collaborazione di Rock Nation. Domenica 13 dicembre è il turno di Giudi e Quani a rappresentare la naturale sfrontatezza giovanile con attitudine rock.

GIUDI & QUANI - DOMENICA 13 DICEMBRE- ORE 18

Giudi e Quani sono dotati di una naturale sfrontatezza giovanile, irrefrenabile energia, attitudine rock e amore per il blues. Hanno trovato una giusta formula per ringiovanire un genere che mai come oggi ha bisogno di vitalità e spregiudicatezza per catturare l’attenzione ed essere apprezzato dalle nuove generazioni.

Informazioni e contatti

SEGUI LA DIRETTA: https://www.facebook.com/ GIUDIeQUANI