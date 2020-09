Giubileo della terra: "Parole ecumeniche nel tempo del creato" a Verona

Il Festival Biblico invita ad una serata celebrativa che ci ricorda la nostra vocazione di custodi dell'opera di Dio, presso il Centro Carraro. Intervengono i rappresentanti delle Chiese Cristiane di Verona. C'è un logos, una parola che viene dal creato, non solo come invito alla contemplazione, ma anche come monito raccolto dalle fedi cristiane: una serata celebrativa che ci ricorda la nostra vocazione di custodi dell'opera di Dio.

Il Tempo del Creato è un periodo liturgico ecumenico che va dal 1° settembre al 4 ottobre e che coinvolge le chiese cristiane di ogni tradizione in tutto il mondo. La pandemia da Covid-19 sollecita tutti a rendere la crisi socioeconomica, ecologica ed etica che stiamo vivendo come momento propizio di stimolo alla conversione e a decisioni concrete e improcrastinabili verso l'uomo e il creato. A guidare la riflessione tra le chiese Cristiane di Verona sarà il tema del "Giubileo per la Terra", scelto per il Tempo del Creato. Un invito a «disegnare e costruire insieme un futuro che ci veda uniti nel custodire la vita che ci è stata donata e coltivare il creato che ci è stato affidato da Dio per farlo fruttificare senza escludere o scartare alcuno dei nostri fratelli e sorelle» (In cammino per la cura della casa comune – A cinque anni dalla Laudato si’). Cornice poetica e musicale a cura di GardArt.

Informazioni e contatti

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Web: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giubileo-della-terra-parole-ecumeniche-nel-tempo-del-creato-118922009933.

L'evento si tiene all'aperto. Si consiglia di portare una sedia o una coperta per sedere sul prato. A disposizione ci saranno alcuni sgabelli. In caso di pioggia l'evento è rimandato a mercoledì 23 settembre.