Giropizza al Miralago di Torri del Benaco

Dopo il successo della 1°serata dedicata al Pomodoro, continuano le serate Giro Pizza di Miralago! Non due pizze, non tre, ma un intero giro pizza con birre e due bibite medie incluse. Il tutto all inclusive a 20 euro per persona.

Nelle prossime 2 serate evento, le gustose creazioni del nostro pizzaiolo stuzzicheranno i vostri palati con le seguenti tematiche:

Formaggi di malga

Pesce fresco

Prossime serate:

Giovedì 18/11

Giovedì 25/11

Ti aspettiamo. Per informazioni e ordini: +39 3281560308.