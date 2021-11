Per tutto il mese di novembre "giro pizza Miralago" a Torri del Benaco

Non due pizze, non tre, ma un intero giro pizza con 2 birre e 2 bibite medie incluse. Il tutto all inclusive a 20 euro p.p. Le gustose creazioni del nostro pizzaiolo stuzzicheranno i vostri palati in 3 serate tematiche dedicate rispettivamente a:

Giovedì 11/11 Pomodori di diverse varietà

Giovedì 18/11 Formaggi di malga

Giovedì 25/11 Pesce fresco

Per informazioni e ordini: +39 3281560308.

