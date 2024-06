"Giovedì pignocolaro al Rifugio Telegrafo"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il pignocchero è sempre stato un protagonista sulla tavola della capanna di vetta e quest'estate gli dedicheremo un'intera giornata, il giovedì, ogni due settimane, quando il suo creatore, Luca Mazzola, verrà a trovarci per riproporre alcuni suoi piatti "bandiera", ma soprattutto per salutare tutti gli amici che lo hanno conosciuto in questi anni!

I pignoccheri saranno disponibili a pranzo (cucina aperta dalle 11.30 alle 15) e/o fino ad esaurimento scorte nei giorni successivi! E poi magari qualche altra volta a sorpresa!

Prenotazioni sempre gradite allo 0457731797