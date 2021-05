"A cuor contento" Giovanni Lindo Ferretti in concerto al Rumors Festival di Verona

Giovanni Lindo Ferretti, con il suo "A cuor contento", sarà a Verona il prossimo 29 giugno 2021. Sul palcoscenico del Teatro Romano, insieme al cantautore, due fedeli compagni di viaggio: Ezio Bonicelli e Luca Rossi, entrambi componenti degli Ustmamò. La loro presenza assicurerà al repertorio e alle canzoni del solista una nuova – e fedele allo stesso tempo – veste elettrica.

Si tratta del quarto titolo di "Rumors festival", che quest’anno sarà dedicata al maestro Franco Battiato, scomparso nella notte tra il 17 e il 18 maggio. La rassegna, che rientra nel ricco programma dell’Estate Teatrale Veronese organizzata dal Comune di Verona, renderà omaggio ad uno dei più grandi artisti e poeti del panorama musicale italiano. A poche ore dalla morte, infatti, l’Amministrazione comunale e gli organizzatori hanno deciso di intitolare al maestro l’edizione 2021.

«Siamo davvero felici di ospitare Ferretti, poeta del nostro tempo, che con Franco Battiato ha definito la più alta forma di letteratura per la musica; quindi canzone, pensiero, trasformazione – spiega Elisabetta Fadini, ideatrice e curatrice di Rumors Festival -. La sua voce, come terra, racconta l’eterna passione del tempo e di tutto ciò che la vita ci pone come confine e superamento. Con lui sul palco la storica band degli Ustmamò da sempre fedele compagna musicale. Quest’anno Rumors Festival- Illazioni Vocali sarà dedicato a Franco Battiato, per onorare la sua vita, ancor prima della sua immensa poesia, quella che ci ha insegnato a leggere con delicatezza le rime delle nostre esistenze, spingendo l'amore ai massimi livelli della meraviglia».

Da qualche anno Giovanni Lindo Ferretti, con il suo "A cuor contento", è tornato sui palchi di club e festival musicali. Il concerto di quest’anno ricalca i tour precedenti nella forma ma non nella sostanza. Ferretti torna a raccontarsi esclusivamente con le canzoni del suo repertorio solista, ma con una nuova scaletta.

I biglietti sono in vendita dal 18 maggio sul sito www.ticketone.it.

