Al Camploy di Verona l'evento "Giovani in teatro. Talento. Mecenatismo. Bellezza"

Giovani, talento, mecenatismo e bellezza. A loro è dedicata la serata benefica in programma, al Teatro Camploy, mercoledì 27 ottobre alle ore 20.30. In scena performance musicali e teatrali effettuate da giovani talenti di Maecenates e dai ragazzi della “Deb Band” di Famiglie per la Famiglia, allievi di Stefano Soardo di Fucina Culturale Machiavelli.

L’evento, dal titolo “Giovani in teatro. Talento. Mecenatismo. Bellezza”, è promosso dalla Prima circoscrizione in collaborazione con le associazioni Famiglie per la Famiglia Onlus e Culturale Maecenates.

L’ingresso è gratuito, con obbligo di green pass e registrazione secondo le attuali norme vigenti anti Covid.

Le donazioni raccolte durante la serata saranno destinate alla copertura delle spese e alla realizzazione delle rispettive attività sociali. L’iniziativa è stata presentata dal presidente della Prima circoscrizione Giuliano Occhipinti. Presenti il presidente della commissione circoscrizionale Politiche giovanili Renzo Bellotti, il presidente di Culturale Maecenates Flavio Caricasole e Giuseppina Vallone di Famiglie per la Famiglia Onlus.

«Un’occasione per offrire ai giovani talenti l’opportunità di esibirsi su palchi di teatri italiani, in questo caso nello splendido contesto del teatro Camploy – spiega il presidente –. Un evento gratuito, con finalità benefiche. Le donazioni raccolte durante la serata, infatti, saranno destinate al sostegno delle attività sociali realizzate dalle due associazioni promotrici dell’iniziativa, in collaborazione con la circoscrizione».

Informazioni e contatti

Web: https://circ1.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77035.

