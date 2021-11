Webinar online: "I giovani d’oggi e il buon senso: come guidarli"

Webinar Informativo Gratuito: comportamenti a rischio tra gli adolescenti: «La Via della Felicità, una guida al buon senso laica scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, aiuta i giovani ad evitare l’immoralità attraverso programmi che consentano loro di sviluppare una bussola morale basata sul buon senso. Come motivazione di numerosi progetti per i giovani, La Via della Felicità dà loro un ruolo attivo nello sviluppare responsabilità, fiducia e decoro».

I volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito basato sul programma per gli educatori intitolato “I Giovani d’Oggi e il Buon Senso: Come Educarli”.

Il webinar si terrà Lunedì 15 Novembre alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM.

Informazioni e contatti

Per iscrizioni o per maggiori informazioni scrivere a italialaviadellafelicita@gmail.com.