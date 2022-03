Giornate FAI di Primavera 2022: tutti gli appuntamenti in programma nel territorio veronese

Sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 tornano le Giornate FAI di Primavera, appuntamento imperdibile del Fondo Ambiente Italiano, giunto alla sua 30esima edizione. Sono più di 1.000 i luoghi aperti eccezionalmente in tutta Italia durante le Giornate FAI di Primavera e per gran parte di essi questa sarà l'unica occasione per visitarli.

Dal 1993 sono stati oltre 10 milioni i visitatori che hanno preso parte alle Giornate FAI di Primavera, riscoprendo capolavori nascosti e monumenti “dimenticati” del nostro immenso patrimonio culturale: un pubblico che ha voluto ritrovare nei luoghi in cui vive le tracce della storia, della memoria, dell’identità del territorio.

A Verona verrà eccezionalmente aperto l’Hotel Due Torri , in piazza Sant’Anastasia n.4. L'Hotel Due Torri è sito in un palazzo di origine Trecentesca nel centro storico di Verona, a pochi passi dalla Basilica di Santa Anastasia. Il palazzo ha ospitato nel tempo alcuni dei visitatori più illustri di Verona, dal Seicento sino ad oggi. Durante le Giornate di Primavera sarà possibile conoscere la storia dell'Hotel Due Torri e ammirare le testimonianze storiche ed artistiche; mostrando come ad una storia così prestigiosa si incontri ad una delle gemme nascoste della città: le pitture di Casarini realizzate negli anni della Dolce Vita. Il percorso di visita include il salone Lounge al pian terreno, con le sue opere d’arte e con il Torneo dei Cavalieri Brandeburghesi ed infine l’Arena Casarini.

Informazioni e contatti

La manifestazione, oltre a essere un momento di incontro tra il FAI e la gente, uniti nel festeggiare e raccontare la propria storia più bella e più nobile, è anche un importante evento di raccolta fondi e un’occasione per raccontare a tante persone gli obiettivi e la missione della Fondazione. Per questo, all’accesso di ogni luogo aperto verrà chiesto ai visitatori un contributo facoltativo, a partire da 3 euro: i preziosi contributi raccolti saranno destinati al sostegno delle attività istituzionali del FAI.

Solo l’apertura dell’Hotel Due Torri richiede la prenotazione anticipata, mentre gli altri siti saranno visitabili a chiunque si presenti in loco. Info point per adesioni a visite ed iscrizioni al FAI Sabato 26 - domenica 27 dalle ore 10 alle ore 17:

VERONA, Corso Sant’Anastasia n.4 , con formazione dei gruppi guidati dagli Apprendisti Ciceroni® Licei di Verona: Copernico-Pasoli, Fracastoro, Marco Polo e gli studenti dell’Università degli Studi di Verona. Prenotazione obbligatoria: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/hotel-due-torri-a-verona-41793 . Orario: 9.30 – 18. Ultima partenza ore 16.40.

, con formazione dei gruppi guidati dagli Apprendisti Ciceroni® Licei di Verona: Copernico-Pasoli, Fracastoro, Marco Polo e gli studenti dell’Università degli Studi di Verona. Prenotazione obbligatoria: . POVEGLIANO VERONESE, Piazza IV novembre , con formazione gruppi di 20 persone guidati dagli Apprendisti Ciceroni dell'Istituto Carlo Anti di Villafranca di Verona. Orario: 10 – 17. Ultima partenza ore 16.

, con formazione gruppi di 20 persone guidati dagli Apprendisti Ciceroni dell'Istituto Carlo Anti di Villafranca di Verona. SANGUINETTO, via Interno Castello n.2 , con formazione gruppi di 20 persone guidati dal FAI Giovani di Verona. Orario: 9.30 – 18. Ultima partenza ore 16.30.

, con formazione gruppi di 20 persone guidati dal FAI Giovani di Verona. SOMMACAMPAGNA, Piazza della Repubblica, con formazione gruppi di 20 persone guidati dagli Apprendisti Ciceroni dell'Istituto Carlo Anti di Villafranca di Verona e dell’IPSAR Carnacina di Bardolino. Orario: 10 – 17. Ultima partenza ore 16. Itinerario di 1,5 km della durata di circa 2 ore.

FIAB Verona - Amici della Bicicletta ONLUS organizza sabato 26 marzo 2022 una biciclettata a Povegliano Veronese per partecipare alle visite programmate dal FAI. Informazioni in sede: Piazza S. Spirito 13 (VR), 37122 Lunedì - mercoledì - venerdì: ore 16-19. Tel/Fax.: 045 8004443 - email: sede@fiabverona.it - internet: https://www.fiabverona.it