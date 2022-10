Giornate FAI d’Autunno: tutte le proposte in programma a Verona

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano, per l’undicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno, d’autunno, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con la partecipazione di tutte le Delegazioni e i Gruppi FAI diffusi e attivi in tutta Italia.

I Delegati e Volontari della Fondazione, come ogni anno, metteranno a disposizione energia, creativita? ed entusiasmo per svelare agli italiani la ricchezza e la varieta? del patrimonio di storia, arte e natura che e? in ogni angolo di questo Paese, sorprendente e inaspettato, e che non consiste solo nei grandi monumenti o nei musei, ma anche in edifici e paesaggi inediti e sconosciuti, luoghi speciali che custodiscono e testimoniano piccole e grandi storie, culture e tradizioni, che sono a pieno titolo “il nostro patrimonio”, e che percio? tutti siamo chiamati a curare e a proteggere per le generazioni presenti e future, com’e? nella missione del FAI, cominciando innanzitutto a conoscerli, per scoprirne il valore.

Sono oltre 700 le proposte in 350 citta? d’Italia, in tutte le regioni: meraviglie da scoprire, nascoste in luoghi poco conosciuti e solitamente inaccessibili, che raccontano storia e natura dell’Italia. Ai partecipanti verra? suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro, che andra? a sostegno della missione e dell’attivita? del FAI. Chi lo vorra?, potra? sostenere ulteriormente il FAI con contributi di importo maggiore oppure con l’iscrizione annuale, sottoscrivibile online o in piazza in occasione dell’evento.

Le proposte della delegazione FAI di Verona

PALAZZO DEL CAPITANIO – cortile del Tribunale, Verona. Situato nel cuore di Verona, il Palazzo del Capitanio fu una delle residenze del potere cittadino. Il Palazzo, iniziato nella seconda meta? del Duecento e ampliato e modificato nel corso dei secoli, fa parte del primo nucleo di edifici della famiglia scaligera, realizzati vicino alla chiesa di Santa Maria Antica. Sotto la Repubblica di Venezia il Palazzo divenne la sede della carica del Capitano veneto, per divenire poi, fino alla meta? dell’Ottocento carcere cittadino. Tra il 2009 e il 2010 viene acquisito da Fondazione Cariverona che ha avviato una campagna di restauro molto attenta ai valori storici e filologici dell'edificio. Ed e? grazie a Fondazione Cariverona che per le Giornate FAI d’autunno sara? possibile visitare il Palazzo del Capitanio, in un itinerario che si snodera? dal Cortile del Tribunale, per proseguire in alcuni locali al piano terra, le sale che si sviluppano sulla torre chiamata di Alberto I e attraverso la loggia che da? sulla corte interna la sala d’angolo della torre del Capitanio.

CASTEL SAN PIETRO - piazzale Castel San Pietro, 2 Verona. Eretto sull’omonimo colle che si eleva alle spalle del Teatro Romano, gia? dal medioevo domina Verona. Dagli Scaligeri ai Visconti, alla Serenissima ha una funzione di controllo della citta?. Con Napoleone viene in parte distrutto, per vedere con gli Austriaci l’edificazione di una cittadella militare. Durante le due giornate, i visitatori potranno scoprire la storia del luogo e l’edificio asburgico, ammirandone le strutture militari e gli scavi archeologici. Eccezionalmente e solo per gli iscritti FAI e chi si iscrivera? in loco, durante gli orari di apertura sara? possibile accedere alla terrazza situata all'ultimo piano della struttura, un tempo strategica per l’azione militare difensiva, oggi suggestiva e romantica location.

PIEVE DI SANT’ANDREA – ritrovo in piazza della Repubblica, Sommacampagna. L’antica Pieve, splendido esempio di architettura romanica, e? sorta sui ruderi di un tempio pagano dedicato alla dea Leituria, nei pressi del piu? antico insediamento del capoluogo. Dal V secolo ha acquisito poi le caratteristiche di chiesa cristiana, a stile romanico, e conserva al suo interno i resti di splendidi affreschi, tra cui spicca un maestoso Giudizio Universale. Nelle due giornate gli Apprendisti Ciceroni dell’istituto Carlo Anti di Villafranca accompagneranno i visitatori da piazza della Repubblica fino alla chiesa, illustrandone la storia, l’architettura e l’apparato decorativo.

LE ORME DI BARBAROSSA SULLA VIA SECCA – ritrovo in piazza IV novembre, Povegliano Veronese. Il percorso di visita a Povegliano - Madonna dell'uva secca prevede una passeggiata dolce per tutte le eta? con il racconto della figura di Federico Barbarossa, il contesto geo-politico del tempo e la sosta a Povegliano dell'imperatore con il suo esercito, documentata in due pergamene scritte il 26 e 27 ottobre del 1154. Il percorso culminera? con la visita al Santuario della Madonna dell'uva secca, risalente al XII secolo e contenente il prezioso altare maggiore, oltre a numerosi dipinti tra cui l'importante affresco della Dormizione di Maria attribuito alla scuola di Altichiero ed Avanzo (XIV secolo). La visita mette l'accento sulla contrapposizione dei due protagonisti della visita: la figura autorevole, combattiva, sanguinaria del Barbarossa e il delizioso santuario della Madonna dell'uva secca, luogo di pace e di devota preghiera.

Iscrizioni e informazioni

La manifestazione, oltre a essere un momento di incontro tra il FAI e la gente, e? anche un importante evento di raccolta fondi e un’occasione per raccontare a tante persone gli obiettivi e la missione della Fondazione. Per questo, per aderire alla manifestazione, viene chiesto ai visitatori un contributo facoltativo a partire da 3 euro: i preziosi contributi raccolti saranno destinati al sostegno delle attivita? istituzionali del FAI. Non si accettano prenotazioni anticipate.

Info point per adesioni a visite ed iscrizioni al FAI Sabato 15 - domenica 16 dalle ore 10 alle ore 17: