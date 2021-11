Fondo per l'Ambiente Italiano: "Giornate per le Scuole", gli appuntamenti a Verona

Modellate sulle Giornate FAI di Primavera e di Autunno, il più diffuso e partecipato evento nazionale dedicato dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano alla promozione del patrimonio di natura e storia dell’Italia, tornano nella settimana dal 22 al 27 novembre le Giornate FAI riservate alle scuole, giunte alla decima edizione. Le Delegazioni di volontari FAI organizzeranno in tutte le regioni visite speciali riservate alle classi “Amiche FAI” e gestite interamente dagli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari della Fondazione che operano in un dialogo continuo con i docenti. Indossati i panni di narratori d’eccezione, gli Apprendisti Ciceroni accompagneranno le classi in visita alla scoperta di luoghi dal valore storico, artistico, naturalistico e comunque identitari, ovvero significativi per loro e per le loro comunità.

Chiese e palazzi, sedi delle istituzioni, riserve naturali, parchi e giardini storici, quartieri cittadini e molti altri luoghi saranno aperti e raccontati agli studenti dagli studenti, in un progetto di educazione tra pari di grande soddisfazione per tutti; un’esperienza formativa unica e originale, che è anche l’occasione per i ragazzi di valorizzare il proprio territorio, mettendosi al servizio della loro comunità.

Il programma a Verona

Chiesa dei Santi Nazaro e Celso e la via Postumia

La chiesa dei Santi Nazaro e Celso (e della beata Giuliana) sorge sul percorso dell'antica via Postumia che da est, lungo le attuali via san Nazaro e via Muro Padri, conduceva in città. La visita alla chiesa seguirà un percorso naturale: all'esterno gli Apprendisti Ciceroni racconteranno cos'era la via Postumia, dove scorreva il Fiumicello e come è nata la chiesa; altri descriveranno la facciata, la curiosità dei due lenzuoli avvolti sulle colonne del portale. All'interno si potranno scoprire i numerosi tesori che racchiude. Un ambiente particolare è la sacrestia, non sempre aperta, dove si possono ammirare bellissimi panconi con ampie spalliere in legno di noce finemente intagliate e traforate, opera di Antonio Intaiador, preludio delle più famose tarsie di santa Maria in Organo. Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IS Copernico Pasoli, del Liceo Fracastoro e dell’IT Marco Polo.

