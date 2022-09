Passeggiate virtuali e presentazioni all'Archivio di Stato per le Giornate Europee del Patrimonio

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2022, l'Archivio di Stato di Verona in Via Santa Teresa 12 organizza diverse iniziative. E domenica 25 settembre, alle 11, proprio all'Archivio di Stato, ci sarà l'incontro di presentazione dell'Archivio del Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio tenuto dalla direttrice artistica Isabella Caserta.

Il Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio è una struttura stabile di produzione teatrale riconosciuta dal Ministero della Cultura, operante dal 1968. Orienta la propria produzione in particolare verso la drammaturgia contemporanea, il teatro civile, sociale e di comunità, reinterpreta testi classici, spesso lavora in site specific, realizza progetti artistici e di formazione, organizza rassegne, eventi e il Festival Non c’è differenza. Ha una sezione di studio e ricerca antropologica sulla Commedia dell’Arte. E dal 2011 ha anche la sezione Nuove Officine Cinematografiche per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

Gli appuntamenti delle Giornate Europee del Patrimonio all'Archivio di Stato di Verona cominciano sabato 24 settembre alle 10.30. La dottoressa Chiara Bianchini, direttrice della sede veronese dell’Archivio di Stato, presenterà quale esempio di efficace attuazione dell’obiettivo comunitario, la documentazione progettuale del restauro del magazzino nel quale si trovano i depositi archivistici. Seguiranno tre interventi volti a mettere in luce la mutazione nei secoli del rapporto tra la città e i suoi corsi d’acqua, nello specifico dell’ex Adigetto, primo step di un percorso che vedrà studiosi di storia cittadina impegnati a far conoscere attraverso la cartografia storica e i documenti d’archivio il ruolo dell’acqua nello sviluppo di Verona. Il tema della "morte dell’acqua" nella società industriale è, infatti, oggi alla base di tutte le problematiche della sostenibilità della crescita urbana, attenta a ricucire le esigenze della contemporaneità senza intaccare la delicata e vitale trama dell’eredità storica. Concluderà la giornata la visita all’esposizione di alcune delle più significative cartografie storiche relative al corso dell’ex Adigetto, conservate presso l’Archivio di Stato.

Nella giornata di domenica 25 settembre, il programma prevede alle 11 l’incontro con Isabella Caserta e a seguire la dottoressa Chiara Bianchini terrà una conferenza su Felicita Bevilacqua (1822 – 1899): nobildonna, patriota, filantropa e mecenate dei giovani artisti con rassegna documentaria su Felicita Bevilacqua e visita ai depositi dell’Archivio di Stato.