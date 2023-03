Al Teatro Filarmonico di Verona  con Pif la Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Si celebrerà Venerdì 24 marzo, dalle ore 9.45 alle ore 13 presso il Teatro Filarmonico di Verona, l’VIII edizione della “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, promossa dalla Regione Veneto e realizzata da Avviso Pubblico in collaborazione con Libera Veneto. Ospite di eccezione Pierfrancesco Diliberto, alias PIF, autore e conduttore televisivo che parlerà agli studenti e alle studentesse presenti al Teatro in video collegamento. Introduce e conduce la Giornata Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico.

Dopo i saluti istituzionali di Damiano Tommasi, Sindaco di Verona; Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Daniele Zivelonghi, Coordinatore provinciale di Avviso Pubblico e Pier Mario Fop, Co-referente regionale di Libera Veneto, saranno presentati dagli studenti e dalle studentesse che hanno partecipato al progetto i lavori delle scuole. A seguire si svolgerà il Conferimento del Premio Legalità e Sicurezza, edizione 2023, da parte della Regione del Veneto. La Giornata si concluderà con un Video collegamento con PIF, autore e conduttore televisivo prima della lettura dei nomi di tutte le vittime innocenti delle mafie che ad oggi sono 1.069.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta sulla piattaforma Zoom, attraverso questo link: https://us06web.zoom.us/ webinar/register/WN_ FGKTRHUoRsmzlyIfhRP_Tw. Per maggiori informazioni sul progetto visita il sito dedicato: www.grmiveneto.it