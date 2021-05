Giornata del subacqueo al Lido di Cisano di Bardolino

Sabato 5 giugno 2021 dalle 9 alle 14, presso il Lido di Cisano di Bardolino, è stata organizzata una giornata dedicata a Subacquei e rispettive famiglie. Per chi avesse piacere, potrà unirsi al gruppo di sub per una attività di pulizia dei fondali lacustri. Sarà gradita la presenza di numerosi Club Subacquei per celebrare una festa di buon inizio di stagione estiva.

